Tiramisu tarifi: Kahveyle kremanın eşsiz birleşimi

Tiramisu, tatlı tutkunlarının kalplerini fetheden, İtalya'nın eşsiz bir lezzeti. Kahve ve kremanın muhteşem uyumunu hissettiren bu tatlı, her bir ısırıkta bir ziyafet sunar. Özellikle tek kişilik kaplarda hazırlanan bu tarif, sadece lezzetiyle değil, sunumuyla da göz doldurur. İşte nefis tiramisu tarifi...

Giriş Tarihi: 30.04.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 09:54
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Hazırlama 25 dakika
  • Porsiyon : 300 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı soğuk kahve
  • 1 yemek kaşığı granül kahve (isteğe bağlı)
  • 200 gram mascarpone peyniri
  • 1 su bardağı krema
  • 1/2 su bardağı pudra şekeri
  • 1 paket (200 gram) kedi dili bisküvi
  • 2 yemek kaşığı kakao tozu

YAPILIŞI

  1. Mascarpone peynirini geniş bir karıştırma kabında pürüzsüz olana kadar çırpın.
  2. Ayrı bir kapta krema ve pudra şekerini katılaşana kadar çırpın.
  3. Çırpılmış kremanın yarısını mascarpone karışımına ekleyin ve nazikçe karıştırın.
  4. Soğuk kahveyi bir tabağa dökün ve granül kahveyi ekleyerek karıştırın.
  5. Kedi dili bisküvilerini kahveyle hızlıca batırın ve tek tek kapların tabanına yerleştirin.
  6. Üzerlerine hazırladığınız mascarpone-krema karışımından bir miktar ekleyin.
  7. Tekrar bir kat bisküvi ve üzerine kalan mascarpone-krema karışımından ekleyin.
  8. Son olarak, kakao tozunu eleyerek tiramisuların üzerine serpin.
  9. Buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin.
  10. Servis yapmadan önce üzerlerine çikolata rendesi veya çikolata sosuyla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

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