Günün yemeği: Patlıcan musakka tarifi

Türk mutfağının en klasik lezzetlerinden olan patlıcan musakkayı bu akşam hazırlamaya ne dersiniz? Bu lezzetli ve doyurucu ana yemeği hazırlamak da son derece kolay! Yanına yapacağınız pirinç pilavı ve cacık ile birlikte sıcacık bir aile masası kurabilirsiniz. Şimdiden afiyetler...

Giriş Tarihi: 09.11.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 12:17

YAPILIŞI


MALZEMELER

3 adet büyük patlıcan
300 gram dana kıyma
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
2 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı sıcak su
1 çay bardağı sıvı yağ
Tuz, karabiber, kimyon
Maydanoz

HAZIRLANIŞI

Patlıcanları alacalı soyun ve ince dilimler halinde doğrayın. Tuzlu suda 20-30 dakika bekletip acısını çıkarın. Ardından süzün ve kurulayın.

Tavaya sıvı yağı koyup kızdırın. Patlıcanları her iki tarafı altın sarısı olana kadar kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havluya koyun.

Ayrı bir tavada küçük doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsakları kavurun. Kıymayı ekleyip rengi dönene kadar pişirin. Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Küp doğranmış domatesleri ekleyin, tuz ve baharatları ilave edin. Domatesler yumuşayınca sıcak suyu ekleyip birkaç dakika pişirin.

Fırın kabına bir kat patlıcan, bir kat kıymalı harç olacak şekilde dizin. Üzerine kalan sosu dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika pişirin.

İnce kıyılmış maydanoz ile süsleyerek sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

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