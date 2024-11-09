Günün yemeği: Patlıcan musakka tarifi



MALZEMELER



3 adet büyük patlıcan

300 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıcak su

1 çay bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber, kimyon

Maydanoz

HAZIRLANIŞI

Patlıcanları alacalı soyun ve ince dilimler halinde doğrayın. Tuzlu suda 20-30 dakika bekletip acısını çıkarın. Ardından süzün ve kurulayın.

Tavaya sıvı yağı koyup kızdırın. Patlıcanları her iki tarafı altın sarısı olana kadar kızartın. Fazla yağını almak için kağıt havluya koyun.

Ayrı bir tavada küçük doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsakları kavurun. Kıymayı ekleyip rengi dönene kadar pişirin. Salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Küp doğranmış domatesleri ekleyin, tuz ve baharatları ilave edin. Domatesler yumuşayınca sıcak suyu ekleyip birkaç dakika pişirin.

Fırın kabına bir kat patlıcan, bir kat kıymalı harç olacak şekilde dizin. Üzerine kalan sosu dökün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika pişirin.

İnce kıyılmış maydanoz ile süsleyerek sıcak servis yapın. Afiyet olsun.