Hünkar beğendi tarifi: Hünkar beğendi nasıl yapılır?
Hünkar beğendi Osmanlı saray mutfağının en sevilen ve beğenilen yemeklerinden biridir. Her ne kadar pratik bir yemek olarak görülse de pek çok aşaması bulunur. Ana yemek olarak sofralarda yer alan hünkar beğendi yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken püf noktalar da bulunmaktadır. Hem beğendisi hem de lokum kıvamındaki eti ile ağızlarda bir şenlik yaratacak olan Hünkar beğendi tarifi.
Giriş Tarihi: 28.09.2021 16:33Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 16:33
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
60 dakika
MALZEMELER
Arzuya göre 600 gr dana ya da kuzu eti
2 tane kuru soğan
3 ya da 4 diş sarımsak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
3 tane küçük ya da orta boy domates
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım yemek kaşığı biber salçası
2 su bardağı sıcak su
Tuz
Beğendi tarifi için;
Yarım su bardağı kaşar peyniri
1,5 yemek kaşığı tereyağı
300 ml süt
4 adet patlıcan
1.5 yemek kaşığı ölçeğinde un
Tuz, karabiber
AŞÇININ NOTU
YAPILIŞI
Patlıcanlarınızı bıçakla delin ve fırına atın. 200 derecelik fırında 20 dakika boyunca pişirin.
Fırından çıkardığınız patlıcanların kabuklarını rahat bir şekilde soymak için üzerini streç bir filmle kapayın. 15 dakikanın ardından kolayca soyun.
Beğendinin eti için tavada zeytinyağını ve doğranmış kuru soğanları pembe kıvama gelinceye kadar kavurmaya devam edin.
Üzerine sarımsaklarınızı ve kuşbaşı doğradığınız etlerinizi ekleyerek kavurmaya devam edin.
Etler suyunu çektikten sonra salçayı, tuzu, karabiberi ve domatesleri ekleyin.
Ardından sıcak suyunuzu da ekleyerek etler pişene kadar kısık ateşte kaynatın.
Beğendi için ilk adımda tereyağınızı tavada eritin.
Eriyen tereyağına unu ekleyin ve unun kokusunu çıkarın.
Unun kokusu çıktıktan sonra daha önce fırınladığınız patlıcanları da koyun.
Üzerine sütünüzü yavaşça ekleyerek karıştırın. Karıştırma işlemini sürekli olarak devam ettirin. Son adımda tuzu ve karabiberini de ekleyin.
Karışımın içerisine rendelediğiniz kaşar peynirleri de ekledikten sonra altını kapatarak kenara alın.
Beğendinizi servis tabağına aldıktan sonra üzerine pişirdiğiniz etleri de dökerek servis edin.