Karnıyarık Tarifi: Bir kere denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz!

Karnıyarık dendi mi Türk mutfağında akan sular durur. Akşam yemeklerinde sıkça tercih edilen karnıyarık yemeğini hiç böyle denemiş miydiniz? İşte sizlere bir kere denedikten sonra asla vazgeçemeyeceğiniz karnıyarık tarifi...

Giriş Tarihi: 18.05.2025 08:59 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 08:59

YAPILIŞI

MALZEMELER

4 adet orta boy patlıcan

250 gram kıyma (orta yağlı dana kıyma)

1 adet büyük boy soğan

2 adet yeşil biber

2 adet domates (rendelenmiş)

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ (iç harç için)

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon (isteğe bağlı)

Kızartmak için sıvı yağ

ÜZERİ İÇİN

1 domates (dilimlenmiş)

2 yeşil biber (ikiye bölünmüş)

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI

Patlıcanları hazırlama:

Patlıcanları alacalı soyun (şerit şerit).

Ortadan kesmeden, uzunlamasına bir çizik atın (içine harç konacak yer).

Tuzlu suda 15-20 dakika bekletin, sonra süzüp kurulayın.

Bol yağda yumuşayana kadar kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını alın.

İç harç:

Tavada sıvı yağ ile doğranmış soğanı kavurun.

Kıyma ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin.

Doğranmış biber ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.

Rendelenmiş domatesi, tuz ve baharatları da ekleyip 5-6 dakika pişirin. Ocaktan alın.

Patlıcanları doldurma:

Fırın kabına kızarttığınız patlıcanları dizin.

Ortalarını açıp iç harçla doldurun.

Üzerine domates ve biber dilimleri yerleştirin.

Salçayı sıcak suyla karıştırıp yemeğin kenarından fırın kabına dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Yanına pirinç pilavı ve sarımsaklı yoğurt çok yakışır.

İstersen üzerine biraz taze maydanoz serpebilirsin.

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