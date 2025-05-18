Karnıyarık Tarifi: Bir kere denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz!

MALZEMELER
4 adet orta boy patlıcan
250 gram kıyma (orta yağlı dana kıyma)
1 adet büyük boy soğan
2 adet yeşil biber
2 adet domates (rendelenmiş)
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı sıvı yağ (iç harç için)
Tuz, karabiber, pul biber, kimyon (isteğe bağlı)
Kızartmak için sıvı yağ
ÜZERİ İÇİN
1 domates (dilimlenmiş)
2 yeşil biber (ikiye bölünmüş)
Sosu için:
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı sıcak su
HAZIRLANIŞI
Patlıcanları hazırlama:
Patlıcanları alacalı soyun (şerit şerit).
Ortadan kesmeden, uzunlamasına bir çizik atın (içine harç konacak yer).
Tuzlu suda 15-20 dakika bekletin, sonra süzüp kurulayın.
Bol yağda yumuşayana kadar kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını alın.
İç harç:
Tavada sıvı yağ ile doğranmış soğanı kavurun.
Kıyma ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin.
Doğranmış biber ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.
Rendelenmiş domatesi, tuz ve baharatları da ekleyip 5-6 dakika pişirin. Ocaktan alın.
Patlıcanları doldurma:
Fırın kabına kızarttığınız patlıcanları dizin.
Ortalarını açıp iç harçla doldurun.
Üzerine domates ve biber dilimleri yerleştirin.
Salçayı sıcak suyla karıştırıp yemeğin kenarından fırın kabına dökün.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
Yanına pirinç pilavı ve sarımsaklı yoğurt çok yakışır.
İstersen üzerine biraz taze maydanoz serpebilirsin.