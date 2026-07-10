Parmesanlı patlıcan dizmesi! Yaz sofralarını süsleyecek

MALZEMELER

Sebzeler:

2 adet orta boy patlıcan (çok kalın veya çok ince olmayacak şekilde halka doğranmış)

3 adet domates (patlıcanlarla uyumlu boyutta, halka doğranmış)

2 adet kabak veya ince patates (görseldeki açık renkli katmanları oluşturmak için, halka doğranmış)

Sosu İçin:

4-5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

2 diş ezilmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı kuru kekik veya biberiye

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri İçin:

1 su bardağı ince rendelenmiş parmesan peyniri (veya eski kaşar)

Taze fesleğen yaprakları (süslemek ve aroma katmak için)

YAPILIŞI

Sebzeleri Hazırlayın: Patlıcanları halka halka dilimledikten sonra acısının çıkması için 15 dakika kadar tuzlu suda bekletin. Ardından suyunu süzüp kağıt havlu ile iyice kurulayın. Domatesleri ve kabakları da aynı kalınlıkta yuvarlak dilimler halinde kesin.

Sosu Karıştırın: Küçük bir kasede zeytinyağı, ezilmiş sarımsak, kekik, tuz ve karabiberi çırparak aromatik bir sos elde edin.

Sebzeleri Dizme İşlemi: Dikdörtgen veya kare bir fırın kabını çok hafifçe yağlayın. "iStock-1166893356.jpg" görselindeki estetik görünümü elde etmek için; bir dilim patlıcan, bir dilim domates, bir dilim kabak olacak şekilde sebzeleri sırayla ve hafifçe üst üste binecek (kiremit gibi) şekilde kaba dizin. Bu işlemi fırın kabı dolana kadar tekrarlayın.

Soslama: Hazırladığınız sarımsaklı ve baharatlı zeytinyağı sosunu, dizdiğiniz sebzelerin üzerine bir fırça yardımıyla veya gezdirerek eşit şekilde dağıtın.

Fırınlama: Önceden ısıtılmış 190°C fırında, sebzeler yumuşayıp kenarları hafifçe karamelize olana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Peynir İlavesi: Fırın kabını dikkatlice çıkarın ve sebzelerin üzerine rendelenmiş parmesan peynirini cömertçe serpin. Peynirler eriyip altın sarısı bir renk alana kadar fırında 10 dakika daha pişirin.

Sunum: Yemeği fırından aldıktan sonra ilk sıcağının geçmesi için 5 dakika kadar dinlendirin. Üzerine taze fesleğen yaprakları serpiştirerek sıcak olarak servis yapın.