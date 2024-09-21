Patlıcan kebabı tarifi: Misafir sofralarınızın vazgeçilmezi olacak...

Patlıcan Kebabı, Türk mutfağının sevilen yemeklerinden biridir ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, özellikle de Gaziantep ve Şanlıurfa civarında sıkça yapılır. Bu yemeğin kökeni ve hazırlanış biçimi, bölgenin tarihsel geçmişi ve kültürel alışkanlıklarıyla yakından ilişkilidir. Siz de bu tarifi evinizin konforunda hızla hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 21.09.2024 10:59Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 10:59
YAPILIŞI
Malzemeler:
3 adet orta boy patlıcan
500 gram kıyma (orta yağlı)
1 adet kuru soğan
2-3 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
1 yemek kaşığı galeta unu veya ekmek içi
1 adet domates
2-3 adet sivri biber
1 yemek kaşığı domates salçası
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı su
Hazırlanışı:
Patlıcanları alacalı şekilde soyun ve 2-3 cm kalınlığında halkalar halinde dilimleyin. Tuzlu suya koyarak acısının çıkması için 15-20 dakika bekletin, ardından süzün ve kurulayın.
Bir kaba kıymayı alın. Rendelenmiş soğan, ince doğranmış sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve galeta ununu ekleyip iyice yoğurun. Köfte harcından küçük parçalar alarak yuvarlak köfteler yapın.
Bir patlıcan dilimi, bir köfte olacak şekilde sıralı olarak şişe dizin veya bir fırın tepsisine yerleştirin. Bu işlemi malzemeler bitene kadar tekrarlayın.
Salçayı zeytinyağı ve suyla karıştırın. Tepsiye dizdiğiniz patlıcan ve köftelerin üzerine bu karışımı dökün. Üzerine dilimlenmiş domates ve biberleri yerleştirin.
200°C önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirin. Patlıcanlar ve köfteler iyice kızarıp yumuşadığında yemek servise hazırdır.