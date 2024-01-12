Patlıcan sevmeyen bile bayılıyor! Çıtır patlıcan tarifi

Patlıcanları yıkayıp, uç kısımlarını kesin. Daha sonra ince dilimler halinde kesin. Dilimlenmiş patlıcanları tuzlu suda bekletin. Bu, patlıcanların acısını alacak ve fazla suyunu atmasına yardımcı olacaktır. Yaklaşık 15-20 dakika bekletmek yeterlidir. Patlıcanları sudan çıkarıp, kağıt havlu veya temiz bir bez yardımıyla iyice kurulayın. Galeta ununu veya çıtır ekmek kırıntılarını bir kaba alın. İsterseniz rendelenmiş parmesan peynirini de ekleyebilirsiniz. Yumurtaları bir başka kaba kırın, çırpın. İsterseniz içine biraz tuz ve karabiber ekleyebilirsiniz. Kurulanan patlıcan dilimlerini önce yumurtaya, ardından galeta unu karışımına bulayın. Her iki tarafını da güzelce kaplamaya özen gösterin. Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Patlıcan dilimlerini kızgın yağda her iki tarafını da altın sarısı renk alana kadar kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını emmelerini sağlayın. Çıtır patlıcanları sıcak servis yapın. İsteğe bağlı olarak üzerine yoğurtlu sos veya sos tercihinize göre bir sos ekleyebilirsiniz.