Patlıcanlı etli güveç tarifi! Her lokması mest edecek...

MALZEMELER

500 gram dana veya kuzu kuşbaşı

2 orta boy patlıcan

3 domates

2 yeşil biber

1 kırmızı kapya biber

1 büyük kuru soğan

5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

İsteğe bağlı 1 yemek kaşığı tereyağı

ETLİ GÜVEÇ NASIL YAPILIR?

Patlıcanları iri küpler hâlinde doğrayıp tuzlu suda yaklaşık 15 dakika beklet. Ardından yıkayıp iyice kurula.

Kuşbaşı eti kızgın tavada suyunu salıp çekene kadar kavur. Zeytinyağını ve doğranmış soğanı ekleyerek birkaç dakika daha pişir.

Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavur. Eti güveç kabının tabanına aktar.

Üzerine patlıcanları, iri doğranmış biberleri, domatesleri ve bütün sarımsakları yerleştir. Tuz ve baharatları serpiştir.

Sıcak suyu kenardan dök. Arzu edersen üzerine küçük tereyağı parçaları bırak.

Güvecin kapağını kapat. Kapak yoksa yağlı kâğıt ve alüminyum folyoyla sıkıca ört. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 75-90 dakika pişir.

Son 15 dakikada kapağı açarak sebzelerin hafifçe kızarmasını sağla. Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika dinlendirip sıcak servis et.

Püf noktası: Domatesler bol su bırakacağı için başlangıçta fazla su ekleme; aksi hâlde güveç kıvamı yerine sulu bir yemek elde edebilirsin.