Tencerede pişen lezzet bir başka oluyor! Tam ölçülü patlıcan musakka tarifi

MALZEMELER

6-7 adet patlıcan

300 gram kıyma

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

3 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

2 adet sulu domates

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Kızartmak ve kavurmak için: Sıvı yağ

Baharatlar: Karabiber, pul biber, kimyon ve tuz (damak tadınıza göre)

Pişirmek için: 1,5 - 2 su bardağı sıcak su

TENCEREDE PATLICAN MUSAKKA NASIL YAPILIR?

1. Patlıcanları Hazırlama Ve Acısını Alma: Patlıcanları alacalı (çizgili) şekilde soyun. İsteğe göre yuvarlak halka şeklinde veya iri küpler halinde doğrayın. Derin bir kaba alıp üzerini geçecek kadar tuzlu su ekleyin ve yaklaşık 30 dakika bekletin. Bu işlem patlıcanın acı suyunu salmasını ve kızarırken daha az yağ çekmesini sağlar.

2. Kızartma Aşaması: Tuzlu suda bekleyen patlıcanların suyunu iyice süzün ve kağıt havlu yardımıyla kurulayın. Tavaya sıvı yağı alıp kızdırın, patlıcanları hafifçe kızartın. Havlu kağıt serili tabağa alarak fazla yağını süzdürün.

3. Nefis Kıymalı Harcın Hazırlanışı. Tavaya kıymayı alın, kapağını kapatıp suyunu salıp çekene kadar ara sıra karıştırarak kavurun.Suyunu çekmeye yakın biraz sıvı yağ ekleyin. Yemeklik doğranmış soğan, sarımsak ve doğranmış biberleri ilave edip sotelemeye devam edin. Doğranmış domatesleri ekleyin. Domatesler suyunu salıp yumuşayınca salçayı, tuzu ve baharatları (karabiber, pul biber, kimyon) ekleyip karıştırın. Domatesler suyunu çekince harcın üzerine çok az sıcak su ekleyin, bir taşım kaynayınca ocağın altını kapatın.

4. Tencerede Birleştirme Ve Pişirme: Geniş bir tencerenin tabanına hafifçe kızarttığınız patlıcanları düzenli bir şekilde yerleştirin. Üzerine hazırladığınız sulu kıymalı harcı eşit şekilde yayın. Tencereye 1,5 - 2 su bardağı sıcak su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp orta-kısık ateşte 10-15 dakika kadar pişmeye bırakın. Yemeğiniz dinlendikten sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.