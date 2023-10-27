Acı biberli atom tarifi: Eşsiz bir lezzet

Arçelik Tadı Var yoğurt ve kefir makinesiyle ev yapımı süzme yoğurt yaparak eşsiz bir acı biberli atom hazırlayacağız. İşte sağlıklı ve lezzetli tarifin detayları…

Giriş Tarihi: 27.10.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 10:11

YAPILIŞI

Malzemeler;

2 litre süt

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı kadar Arnavut biberi

Tuz

Yapılışı;

İlk olarak yoğurt kabını sütle doldurun sonra hazneye yerleştirin ve lezzet sensörünü takıp makinenin kapağını kapatın.

Damak tadınıza uygun olarak ekşi, normal veya tatlı alternatifini seçin. Ardından maya ekleyin uyarısı ekranda belirdiğinde mayayı ekleyin ve işlem bittiğinde yoğurt aparatını çevirin. Daha sonra yoğurdu buzdolabında bekletin sonrasında süzme yoğurt hazır.

Bir kaseye süzme yoğurdu aldıktan sonra üzerine sarımsakları ve tuzu ekleyerek iyice karıştırın.

Ardından bir tavada tereyağı ve zeytinyağını eritirken üzerine arnavut biberlerini ekleyin ve renk alması için 30 saniye kadar bekletin.

Tavayı ateşten alın süzme yoğurdu tavaya aldıktan sonra üzerine kızdırdığınız arnavut biberlerini ekleyin. Atom tarifi servise hazır!

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