Roza Yemek Tarifleri Sağlıklı Tarifler Akşama ne pişirsem diyenlere: Efsane kabak dolması tarifi

Akşama ne pişirsem diyenlere: Efsane kabak dolması tarifi

Kabak dolmasını bir de böyle deneyin! Yumuşacık kabakları, nefis kıymalı iç harcı ve tam kıvamında salçalı sosuyla sofraların yıldızı olacak bir tarif hazırlıyoruz. Üstelik hem yapımı kolay hem de lezzeti dillere destan! İşte püf noktalarıyla kabak dolması tarifi...

Giriş Tarihi: 15.10.2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 09:37

YAPILIŞI

MALZEMELER

Dolma için

6 adet orta boy kabak

250 g kıyma

1 çay bardağı pirinç

1 adet orta boy soğan

1 adet domates (rendelenmiş)

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber, kuru nane

Sosu için

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2–3 su bardağı sıcak su

Biraz tuz

YAPILIŞI

Kabakları yıkayıp kabuklarını çizgili şekilde soyun. İkiye veya üçe bölün; içlerini oyacakla dikkatlice çıkarın. Alt kısımlarını delmemeye özen gösterin.

Kıymayı, yıkanmış pirinci, ince doğranmış soğanı, rendelenmiş domatesi, salçayı, kıyılmış maydanozu ve baharatları bir kapta karıştırın. Harcın kuru olmaması için 2–3 yemek kaşığı su ekleyebilirsiniz.

Kabakların içini hazırladığınız harçla doldurun. Pirinç şişeceği için üstte yaklaşık 1 cm boşluk bırakın. Kabakları tencereye dik veya yan yana yerleştirin.

Salçayı yağda 1 dakika kavurun. Sıcak suyu ve biraz tuzu ekleyip karıştırın. Sosu kabakların üzerine, yaklaşık yarı seviyelerine gelecek kadar dökün. Kaynayınca ocağı kısın ve kapağı kapalı şekilde 35–45 dakika pişirin.

PÜF NOKTALARI

Kabakları çok fazla doldurmayın. Pirinç pişerken şişeceği için iç harca yer kalmalı.

Sosu çok fazla koymayın; kabaklar pişerken kendi suyunu da bırakır.

Pirinçler yumuşadığında ve kabaklar çatalla kolayca delindiğinde dolmanız hazırdır.

Yanında sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. Üzerine biraz kuru nane de çok yakışır. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

İftar için farklı bir şehir arayanlara! Denizli’nin dillere destan yemekleri

Sahurun kurtarıcısı: Şipşak hazırlanan yumurta kapama tarifi!

Enfes lezzetiyle "akşam ziyafeti" menüsü!

Evde tam kıvamında ramazan pidesi tarifi

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA