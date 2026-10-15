Akşama ne pişirsem diyenlere: Efsane kabak dolması tarifi

MALZEMELER

Dolma için

6 adet orta boy kabak

250 g kıyma

1 çay bardağı pirinç

1 adet orta boy soğan

1 adet domates (rendelenmiş)

Yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber, kuru nane

Sosu için

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2–3 su bardağı sıcak su

Biraz tuz

YAPILIŞI

Kabakları yıkayıp kabuklarını çizgili şekilde soyun. İkiye veya üçe bölün; içlerini oyacakla dikkatlice çıkarın. Alt kısımlarını delmemeye özen gösterin.

Kıymayı, yıkanmış pirinci, ince doğranmış soğanı, rendelenmiş domatesi, salçayı, kıyılmış maydanozu ve baharatları bir kapta karıştırın. Harcın kuru olmaması için 2–3 yemek kaşığı su ekleyebilirsiniz.

Kabakların içini hazırladığınız harçla doldurun. Pirinç şişeceği için üstte yaklaşık 1 cm boşluk bırakın. Kabakları tencereye dik veya yan yana yerleştirin.

Salçayı yağda 1 dakika kavurun. Sıcak suyu ve biraz tuzu ekleyip karıştırın. Sosu kabakların üzerine, yaklaşık yarı seviyelerine gelecek kadar dökün. Kaynayınca ocağı kısın ve kapağı kapalı şekilde 35–45 dakika pişirin.

PÜF NOKTALARI

Kabakları çok fazla doldurmayın. Pirinç pişerken şişeceği için iç harca yer kalmalı.

Sosu çok fazla koymayın; kabaklar pişerken kendi suyunu da bırakır.

Pirinçler yumuşadığında ve kabaklar çatalla kolayca delindiğinde dolmanız hazırdır.

Yanında sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. Üzerine biraz kuru nane de çok yakışır. Afiyet olsun!