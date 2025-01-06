Baharatlı çıtır nohut tarifi: Sağlıklı bir atıştırmalık arayanlara

Tuzlu atıştırmalıklar, hem hızlı bir şekilde hazırlanabilmeleri hem de farklı lezzetlerle çeşitlendirilebilmeleri nedeniyle mutfakta kurtarıcı tarifler arasında yer alır. Özellikle sağlıklı malzemelerle yapıldığında, keyifle tüketebileceğiniz ve misafirlerinize sunabileceğiniz harika alternatifler yaratabilirsiniz. İşte damak zevkinize uygun, kolay ve lezzetli bir öneri: Baharatlı Çıtır Nohut!

Giriş Tarihi: 06.01.2025 08:05 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 08:05

YAPILIŞI

MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kekik ya da kimyon (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  1. Haşlanmış nohutların fazla suyunu bir kağıt havlu ile iyice kurulayın.
  2. Zeytinyağını, tuzu ve baharatları bir karıştırma kabında güzelce karıştırın.
  3. Kuruladığınız nohutları hazırladığınız baharatlı karışıma ekleyin ve iyice harmanlayın.
  4. Fırın tepsisine yağlı kağıt serip nohutları tek sıra halinde yayın. Önceden ısıtılmış 200°C fırında 20-25 dakika kadar, arada karıştırarak, çıtır çıtır olana kadar pişirin.
  5. Ilık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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