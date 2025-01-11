Brokoli salatası tarifi: Lezzet dolu şifalı menü

Sağlıklı beslenmek isteyenler için brokoli, vitamin ve mineraller açısından zengin bir sebzedir. Hem hafif hem de doyurucu bir seçenek sunan brokoli salatası, renkli malzemeleri ve lezzetli sosuyla sofralara hem şıklık hem de sağlık katar. Bu tarifle pratik ve besleyici bir salata hazırlayabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 11.01.2025 08:42Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 08:42
YAPILIŞI
Malzemeler:
1 küçük boy brokoli
1 küçük havuç (isteğe bağlı)
1/4 kırmızı lahana (isteğe bağlı)
1 adet kırmızı kapya biber
3-4 yemek kaşığı haşlanmış mısır
2-3 yemek kaşığı nar taneleri (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı ince doğranmış ceviz veya badem
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)
Tuz
Hazırlık:
Brokoliyi küçük çiçeklere ayırın. Kaynar su dolu bir tencereye 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin ve brokolileri 2-3 dakika haşlayın. Ardından hemen soğuk suya alın (şoklama yaparak renklerini koruyabilirsiniz).
Havuçları rendeleyin. Kırmızı lahana kullanıyorsanız ince ince kıyın. Kapya biberi küçük küpler halinde doğrayın.
Büyük bir kaseye brokoli, rendelenmiş havuç, kırmızı lahana, kapya biber, mısır, nar taneleri ve ceviz/bademi ekleyin.
Küçük bir kasede zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi ve tuzu karıştırarak sosu hazırlayın. Sosu sebzelerin üzerine gezdirin.
Salatayı iyice karıştırarak servis tabağına alın. Arzu ederseniz üzerine biraz daha ceviz serpiştirebilirsiniz.