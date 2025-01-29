Diyet yaparken tatlıya evet: sağlıklı limonlu kek

LİMONLU KEK

MALZEMELER:

3 Yumurta

1 su bardağı elma suyu konsantresi veya dilediğiniz bir tatlandırıcı

1 su bardağı süt

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı yulaf unu veya dilediğiniz bir un

1 limon suyu ve rendesi

1 tatlı kaşığı karbonat

YAPILIŞI :

Yumurta ve tatlandırıcıyı köpürüp rengi açılana kadar karıştırıyoruz .Sıvı malzemeleri ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz ardından limon suyu ve rendesini ekleyerek kuru malzemeleri karıştırıyoruz. Karışımı yağladınız kek kalıbına döküp 180 derece önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde 35-40 dakika pişirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet Olsun!