Diyet yaparken tatlıya evet: sağlıklı limonlu kek

Tatlılara olan düşkünlüğünüz diyet planlarınızı engellemesin! Sağlıklı beslenmek ve diyet yapmak isteyen kişiler, tatlı tüketimi konusundaki bazı sınırları aşmamak için kendini zorluyor. Bu zorlamanın sonunda diyetlerini bozup sınırları yanlış şekilde aşarak pişmanlık duyuyorlar. Bu sınırları sağlıklı versiyonlarla aşabileceğinizi söylesek? Rafine un ve rafine şeker kullanmadan da tatlı hazırlayabilirsiniz . İşte bu tarifler tam size göre !

Giriş Tarihi: 29.01.2025 08:53 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 08:54

YAPILIŞI

LİMONLU KEK

MALZEMELER:

3 Yumurta

1 su bardağı elma suyu konsantresi veya dilediğiniz bir tatlandırıcı

1 su bardağı süt

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı yulaf unu veya dilediğiniz bir un

1 limon suyu ve rendesi

1 tatlı kaşığı karbonat

YAPILIŞI :

Yumurta ve tatlandırıcıyı köpürüp rengi açılana kadar karıştırıyoruz .Sıvı malzemeleri ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz ardından limon suyu ve rendesini ekleyerek kuru malzemeleri karıştırıyoruz. Karışımı yağladınız kek kalıbına döküp 180 derece önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde 35-40 dakika pişirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet Olsun!

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