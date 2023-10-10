Glutensiz kefirli pancake tarifi: Sağlıklı kahvaltıların vazgeçilmezi olacak...

Kefirin sağlıklı probiyotik içeriğini ve pankeklerin hafif ve lezzetli dokusunu bir araya getirir. Böylece sağlık dolu bir kahvaltıyı rahatlıkla yapabilirsiniz. İsterseniz içine ceviz, muz gibi malzemeler ekleyerek kişiselleştirebilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 10.10.2023 09:47Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 09:47
YAPILIŞI
Malzemeler:
1 su bardağı nohut unu
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Yarım çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)
1 yumurta
1 su bardağı kefir
Yarım su bardağı süt
2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ
Meyve, bal veya pekmez (servis için)
Hazırlanışı:
Nohut unu, kabartma tozu ve tuzu bir karıştırma kabında iyice karıştırın.
Başka bir kapta yumurtayı çırpın. Üzerine kefir, süt ve eritilmiş tereyağı veya sıvı yağı ekleyip karıştırın.
Kuru malzemeleri içeren karışımı, sıvı malzemeleri içeren karışıma yavaşça ekleyin ve karışımı iyice çırpın.
Tavayı ısıtın ve üzerine biraz yağ sürün.
Bir kepçe kullanarak, pankek hamurundan dökerek istediğiniz büyüklükte pankekleri yapın.
Pankeklerin üzerinde baloncuklar belirinceye kadar pişirin, sonra spatula ile çevirin ve diğer tarafını da pişirin.
Pişen pankekleri servis tabağına alın.
İsteğe bağlı olarak, meyve, bal veya pekmezle süsleyerek servis yapın.