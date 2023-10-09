Havuç tarator tarifi: Nefis ve kolay bir lezzet

Tam kıvamında havuç tarator tarifi, sofralarınızı renklendirecek ve damaklarınızı şenlendirecek. Sağlıklı olmasının yanı sıra hazırlaması oldukça da kolay bir lezzet. İşte havuç tarator tarifi…

Giriş Tarihi: 09.10.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 10:05

YAPILIŞI

Malzemeler;

4 yemek kaşığı yoğurt

3 adet havuç

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

Tuz

Geniş bir tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin.

2 diş sarımsağı küçük parçalara ayırın ve tavaya alın, kokusu çıkana dek kavurun.

3 adet havucu yıkayın ve soyun. Ardından rendeleyin.

Rendelediğiniz havuçları, tavaya ilave edin ve 4 dakika boyunca yumuşayana dek kavurun.

Kavrulduktan sonra ocaktan alın ve soğuması için dinlenmeye bırakın.

Bir kasenin içerisinde 4 yemek kaşığı ve tuz ekleyip karıştırın.

Havuçlar soğuduğu zaman yoğurda ekleyip karıştırarak servis tabağına alabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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