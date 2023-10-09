Havuç tarator tarifi: Nefis ve kolay bir lezzet

Malzemeler;
4 yemek kaşığı yoğurt
3 adet havuç
3 yemek kaşığı sıvı yağ
2 diş sarımsak
Tuz
Geniş bir tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin.
2 diş sarımsağı küçük parçalara ayırın ve tavaya alın, kokusu çıkana dek kavurun.
3 adet havucu yıkayın ve soyun. Ardından rendeleyin.
Rendelediğiniz havuçları, tavaya ilave edin ve 4 dakika boyunca yumuşayana dek kavurun.
Kavrulduktan sonra ocaktan alın ve soğuması için dinlenmeye bırakın.
Bir kasenin içerisinde 4 yemek kaşığı ve tuz ekleyip karıştırın.
Havuçlar soğuduğu zaman yoğurda ekleyip karıştırarak servis tabağına alabilirsiniz.
Afiyet olsun!