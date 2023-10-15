Hem lezzet hem sağlık bir arada: Kefirli meyveli smoothie

Bu kefirli meyveli smoothie tarifi hem lezzetli hem de besleyici bir içecek sunar. Aynı zamanda kefirin probiyotik özellikleri sağlığınıza da faydalı olabilir. Afiyet olsun!

Giriş Tarihi: 15.10.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 10:57

YAPILIŞI

MALZEMELER

1 su bardağı taze veya dondurulmuş meyve (örneğin çilek, muz, böğürtlen, yaban mersini)

1 su bardağı kefir

1 yemek kaşığı bal veya isteğe bağlı tatlandırıcı

Yarım çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

Buz (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Öncelikle meyveleri yıkayın (eğer taze kullanacaksanız) veya dondurulmuş meyveleri birkaç dakika oda sıcaklığında çözün.

Bir mikser veya blender içine meyveleri ekleyin.

Üzerine kefiri, balı (veya istediğiniz tatlandırıcıyı) ve vanilya özütünü ekleyin.

İsterseniz birkaç buz küpü ekleyin. Bu içeceğinizi serin ve ferahlatıcı yapacaktır.

Tüm malzemeleri iyice karıştırana kadar yüksek hızda karıştırın. Karışım homojen ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar devam edin.

Hazırladığınız smoothieyi bardaklara dökün ve hemen servis yapın.

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