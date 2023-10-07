Her lokması sağlık ve lezzet şöleni: Kefirli Chia Puding
Kefir, çeşitli yemeklerde ve içeceklerde kullanılabilen çok yönlü bir gıdadır. Yukarıda verilen tarifler, kefirin sağlıklı faydalarından yararlanmanın sadece birkaç yoludur. Bu tarif, kefirin protein ve lif içeriğini artıran chia tohumu ile birleştirir. Chia tohumu, doyurucu ve tok tutma özelliği ile kilo vermeye yardımcı olabilir.
Giriş Tarihi: 07.10.2023 10:33Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 10:33
YAPILIŞI
Malzemeler:
1/2 su bardağı kefir
1/4 su bardağı chia tohumu
1/2 çay kaşığı vanilya özütü
1/2 su bardağı meyve (muz, çilek, böğürtlen vb.)
Yapılışı:
Kefir, chia tohumu ve vanilya özünü bir kaseye alın ve karıştırın.
Karışımı bir cam kaba aktarın ve üzerini meyvelerle süsleyin.