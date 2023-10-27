Kabak çorbası: Nefis ve sağlıklı bir tarif

Malzemeler;

2 litre süt

2 adet kabak

2 adet patates

2 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

Su

Tuz

Karabiber

Maya

Yapılışı;

İlk olarak yoğurt kabını sütle doldurup hazneye yerleştirin.

Ardından lezzet sensörünü takıp kapağını kapatın.

Damak tadınıza uygun olarak ekşi, normal veya tatlı alternatifini seçin.

Maya ekleyin uyarı ekranda belirdiğinde mayayı ekleyin.

İşlem bittiğinde buzdolabında bekletin sonrasında ise yoğurdunuz hazır.

Kabak, patates ve soğanları küp şeklinde doğrayın.

Daha sonra tencereye zeytinyağı ve tereyağı ekleyin.

Yağ eriyince tencerenin içerisine sebzeleri ilave edin ve içerisine karabiber ile tuz ekleyin.

15 dakika boyunca pişirin.

Sebzeler yumuşadıktan sonra içerisine 6-7 bardak kaynar su ekleyin kısık ateşte pişirin.

Bu esnada geniş bir kasede yoğurdu çırpın.

Çırptığınız yoğurdu kaynayan çorbanın içerisine yavaş yavaş ilave ederek karıştırın.

Son olarak servis için kıyılmış dereotu ve iç kabak çekirdekleriyle servis edin.

Arçelik'le Hayatın Farklı Bir Tadı Var