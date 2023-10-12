Kefirli avokado ezmesi tarifi: Her kaşığı şifa getiriyor...
Kefirli avokado mezesi, lif, protein ve probiyotik açısından zengin bir mezedir. Kefir, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, sindirim sağlığını iyileştirmeye ve kilo vermeye yardımcı olan probiyotik bakteriler içerir. Avokado ise sağlıklı yağlar, lif ve vitaminler açısından zengindir.
Giriş Tarihi: 12.10.2023 09:42Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 09:42
YAPILIŞI
Malzemeler:
1 adet avokado
1/2 su bardağı kefir
1/2 domates
1/2 soğan
1/4 su bardağı rendelenmiş salatalık
1/4 su bardağı rendelenmiş havuç
1/4 su bardağı doğranmış maydanoz
1/4 su bardağı doğranmış dereotu
1/4 su bardağı zeytinyağı
1/4 su bardağı limon suyu
Tuz ve karabiber
Yapılışı:
Avokadoyu soyup, çekirdeğini çıkarın ve bir kasede ezin.
Kefir, salatalık, havuç, maydanoz, dereotu, zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi avokadoya ekleyip karıştırın.
Servis tabağına alın ve dilimlenmiş limon ve kişniş ile süsleyin.
Bu tarife damak lezzetinize göre eklemeler yapabilirsiniz. Örneğin;