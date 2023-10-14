Kefirli havuç çorbası tarifi: Bir deneyen bir daha vazgeçemiyor

Malzemeler;
2 adet havuç
2 adet patates
1/2 su bardağı kefir
1/4 çay kaşığı karabiber
1/4 tuz
1 adet soğan
1 su bardağı süt
İlk olarak havuçları yıkayın ve patatesleri soyun.
Ardından havuçları, patatesleri ve soğanları küp şeklinde kesin.
Bir tencereye zeytinyağı ve soğanı ekleyerek kavurun.
İçerisine sebzeleri ilave edip kavurmaya devam edin.
Daha sonra kefiri ekleyin ve sebzeler yumuşayana dek pişirme işlemine devam edin.
Çorba kaynadıktan hemen sonra süt, karabiber ve tuzu ekleyin.
Kaynama işleminin ardından pürüzsüz kıvama gelene dek blenderdan geçirin.
Afiyet olsun!