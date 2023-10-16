Kefirli sebze çorbası tarifi: Sağlıklı ve eşsiz bir lezzet

Kefirli sebze çorbası, hazırlanışı oldukça kolay bir lezzet. İstediğiniz sebzelerle damak zevkinize göre tatlandırabileceğiniz bu çorba tarifi, kolay olmasının yanı sıra içerisindeki kefir sayesinde de sağlıklı bir tarif olarak da öne çıkıyor. İşte kefirli sebze çorbasının detayları…

Giriş Tarihi: 16.10.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 10:15

YAPILIŞI

Malzemeler;

2 su bardağı kefir

1 su bardağı sebze (seçeceğiniz sebzeler isteğinize bağlı örneğin kabak, soğan, patates gibi)

1 adet yumurta

1/4 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı tuz

İlk olarak sebzelerinizi yıkayın ve küp küp olacak biçimde doğrayın.

Bir tencerenin içerisinde kefiri ve sebzeleri kaynatın.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak 20 dakika boyunca pişirmeye devam edin.

Çorbayı blenderdan geçirerek püre kıvamına getirin.

Ardından çorbanın içerisine yumurta, karabiber ve tuzu ilave edin.

Çorbayı karıştırın ve ocaktan alın.

Afiyet olsun!

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