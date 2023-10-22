Kefirli tavuk sote tarifi: Bu tarif vazgeçilmeziniz olacak

Kefirin probiyotik faydalarıyla meydana gelen bu sağlıklı tarif, lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olacak. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan bu tarifin hazırlanışı ise oldukça kolay. İşte detayları…

Giriş Tarihi: 22.10.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 16:55

YAPILIŞI

Malzemeler;

200 gram kuşbaşı şeklinde doğranmış tavuk göğsü

1/2 su bardağı kefir

1/2 su bardağı doğranmış soğan

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

1/4 su bardağı zeytinyağı

2 adet biber ( yeşil, kırmızı vs.)

Bir kasede tavuk göğsünü ve kefiri karıştırın.

15 dakika boyunca dinlendirin.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın.

Tavaya tavuk göğsünü ekleyerek orta ateşte pişirin.

Biberi doğrayın ve tavanın içerisine ekleyin.

Tavanın içerisine soğanı da ekleyerek kavurun.

Ardından tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.

Afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA