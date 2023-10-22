Kefirli tavuk sote tarifi: Bu tarif vazgeçilmeziniz olacak

Malzemeler;
200 gram kuşbaşı şeklinde doğranmış tavuk göğsü
1/2 su bardağı kefir
1/2 su bardağı doğranmış soğan
1/2 çay kaşığı tuz
1/4 çay kaşığı karabiber
1/4 su bardağı zeytinyağı
2 adet biber ( yeşil, kırmızı vs.)
Bir kasede tavuk göğsünü ve kefiri karıştırın.
15 dakika boyunca dinlendirin.
Bir tavada zeytinyağını ısıtın.
Tavaya tavuk göğsünü ekleyerek orta ateşte pişirin.
Biberi doğrayın ve tavanın içerisine ekleyin.
Tavanın içerisine soğanı da ekleyerek kavurun.
Ardından tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.
Afiyet olsun!