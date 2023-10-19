Kefirli yeşil salata tarifi: Lezzeti şifasında saklı...

Kefir, kendi özel mayasıyla sütün fermente olma süreciyle ortaya çıkan bir içecek türü olarak aynı zamanda birçok tarife de hem lezzet hem sağlık katıyor. İster bir öğün, isterseniz de ana yemek menülerinizde lezzet dolu bir eşlikçi olarak tüketebileeğiniz kefirli yeşil salata ise vazgeçilmezlerden birine dönüşüyor. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 19.10.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 11:15

YAPILIŞI

  • 1 su bardağı kefir
  • 2 su bardağı taze ıspanak (yıkanmış ve doğranmış)
  • 1 su bardağı taze roka (yıkanmış)
  • 1 adet salatalık (rendelenmiş veya doğranmış)
  • 1 adet orta boy domates (doğranmış)
  • Yarım su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı, doğranmış)
  • 1 çay bardağı taze nane yaprakları (doğranmış)
  • Yarım limonun suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Bir karıştırma kabında kefir, zeytinyağı ve limon suyunu iyice karıştırın.
  • Doğranmış ıspanak, roka, salatalık, domates, ceviz içi ve taze nane yapraklarını büyük bir salata kasesine ekleyin.
  • Hazırladığınız yoğurtlu kefir sosunu sebzelerin üzerine dökün.
  • Salatayı nazikçe karıştırın, böylece sos ve sebzeler iyice harmanlanır.
  • Tuz ve karabiber ekleyerek damak zevkinize göre tatlandırın.
  • Salatayı buzdolabında bir süre dinlendirerek servis etmeden önce soğumasını sağlayabilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA