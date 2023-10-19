Kefirli yeşil salata tarifi: Lezzeti şifasında saklı...
Kefir, kendi özel mayasıyla sütün fermente olma süreciyle ortaya çıkan bir içecek türü olarak aynı zamanda birçok tarife de hem lezzet hem sağlık katıyor. İster bir öğün, isterseniz de ana yemek menülerinizde lezzet dolu bir eşlikçi olarak tüketebileeğiniz kefirli yeşil salata ise vazgeçilmezlerden birine dönüşüyor. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 19.10.2023 11:15Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 11:15
YAPILIŞI
1 su bardağı kefir
2 su bardağı taze ıspanak (yıkanmış ve doğranmış)
1 su bardağı taze roka (yıkanmış)
1 adet salatalık (rendelenmiş veya doğranmış)
1 adet orta boy domates (doğranmış)
Yarım su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı, doğranmış)
1 çay bardağı taze nane yaprakları (doğranmış)
Yarım limonun suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Bir karıştırma kabında kefir, zeytinyağı ve limon suyunu iyice karıştırın.
Doğranmış ıspanak, roka, salatalık, domates, ceviz içi ve taze nane yapraklarını büyük bir salata kasesine ekleyin.
Hazırladığınız yoğurtlu kefir sosunu sebzelerin üzerine dökün.
Salatayı nazikçe karıştırın, böylece sos ve sebzeler iyice harmanlanır.
Tuz ve karabiber ekleyerek damak zevkinize göre tatlandırın.
Salatayı buzdolabında bir süre dinlendirerek servis etmeden önce soğumasını sağlayabilirsiniz.