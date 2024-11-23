Kıymalı ıspanak yemeği: Hem lezzet hem şifa deposu...

Ispanak, Anadolu topraklarında kolaylıkla yetişen bir sebzedir. Türkiye'nin özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde kış aylarında bolca tüketilir. Kıymalı ıspanak, kış sofralarının vazgeçilmezlerinden biridir. Hem besleyici hem de şifa dolu bu tarifi yapmak ise çok kolay! İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 23.11.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:01

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 500 gram ıspanak
  • 200 gram kıyma
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ (zeytinyağı önerilir)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • 1 çay bardağı sıcak su

Yapılışı:

  1. Ispanakları bol suyla yıkayın, köklerini ayıklayın. Kum kalmaması için birkaç kez su değiştirerek iyice temizleyin. Yıkadıktan sonra doğrayın ve bir kenara alın.
  2. Tencereye sıvı yağı ekleyin. Küp küp doğranmış soğanları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun. Ardından kıymayı ilave edin ve rengi dönene kadar kavurun.
  3. Kavrulan kıymaya domates salçasını ekleyip birkaç dakika karıştırarak kavurmaya devam edin. Salçanın kokusu çıkınca baharatları ekleyin.
  4. Doğradığınız ıspanakları tencereye ekleyin ve karıştırın. Ispanaklar biraz sönünce üzerine sıcak suyu ilave edin.
  5. Tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Ispanaklar yumuşayınca yemek hazır!

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