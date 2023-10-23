Muzlu Kefirli Chia Puding tarifi: Hem sağlıklı hem de aşırı lezzetli

Malzemeler;

Bir su bardağı kefir

Bir adet olgun muz

3 yemek kaşığı chia tohumu

Üzeri için;

Tarçın

İri çekilmiş ceviz

Yapılışı;

Arçelik Tadı Var yoğurt ve kefir makinesiyle ev yapımı kefir yaparak sağlık deposu bir puding hazırlayabilmek için ilk olarak sütü eşit miktarda kavanozlara bölüştürün.

Ardından kavanozları hazneye yerleştirerek lezzet sensörünü takın.

Makinenin kapağını kapatıp kefir seçeneğine basın.

Maya ekleme uyarısı verildiğinde kefir mayasını ekleyin.

İşlem bittiğinde kefiriniz de hazır olacak.

Hazırladığınız kefiri ve muzu blenderdan geçirin.

Daha sonra Chia tohumunu da ekleyerek pudingi karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı kaselere bölüştürün ve 3 saat boyunca bekletin.

Beklettiğiniz pudinge son olarak iri çekilmiş ceviz, muz ve tarçın ekleyerek servis edebilirsiniz.

Arçelik'le Hayatın Farklı Bir Tadı Var