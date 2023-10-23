Muzlu Kefirli Chia Puding tarifi: Hem sağlıklı hem de aşırı lezzetli

Arçelik Tadı Var yoğurt ve kefir makinesi ile ev yapımı kefir hazırlayarak, hem sağlıklı hem de aşırı lezzetli bir puding yapabilirsiniz. “Diyetteyim ama tatlısız yapamıyorum” diyenlerin imdadına yetişen Muzlu Kefirli Chia Puding tarifinin detayları…

Giriş Tarihi: 23.10.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 14:44

YAPILIŞI

Malzemeler;

Bir su bardağı kefir

Bir adet olgun muz

3 yemek kaşığı chia tohumu

Üzeri için;

Tarçın

İri çekilmiş ceviz

https://www.instagram.com/p/Cyu6hKpsuV4/

Yapılışı;

Arçelik Tadı Var yoğurt ve kefir makinesiyle ev yapımı kefir yaparak sağlık deposu bir puding hazırlayabilmek için ilk olarak sütü eşit miktarda kavanozlara bölüştürün.

Ardından kavanozları hazneye yerleştirerek lezzet sensörünü takın.

Makinenin kapağını kapatıp kefir seçeneğine basın.

Maya ekleme uyarısı verildiğinde kefir mayasını ekleyin.

İşlem bittiğinde kefiriniz de hazır olacak.

Hazırladığınız kefiri ve muzu blenderdan geçirin.

Daha sonra Chia tohumunu da ekleyerek pudingi karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı kaselere bölüştürün ve 3 saat boyunca bekletin.

Beklettiğiniz pudinge son olarak iri çekilmiş ceviz, muz ve tarçın ekleyerek servis edebilirsiniz.

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