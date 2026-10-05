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Pırasalı kiş tarifi: Pırasayı sevmeyenler bile bayılıyor!

Kıtır kıtır hamuru, yumuşacık pırasalı iç harcı ve üzerindeki nefis peynir dokusuyla pırasalı kiş tarifi, çay saatlerinden kahvaltıya kadar her öğüne çok yakışıyor. Üstelik yapımı düşündüğünüzden çok daha kolay!

Giriş Tarihi: 05.10.2026 10:30

YAPILIŞI

MALZEMELER

Hamuru için:

2 su bardağı un

100 g soğuk tereyağı

1 yumurta

2-3 yemek kaşığı soğuk su

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

3-4 adet pırasa

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yumurta

1 su bardağı krema

½ su bardağı süt

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Un ve tuzu karıştırın. Küp doğranmış soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla kum gibi bir kıvam elde edin. Yumurtayı ve soğuk suyu ekleyip hamuru fazla yoğurmadan toparlayın.

Hamuru streç filme sarıp 30 dakika buzdolabında dinlendirin.

Pırasaları ince ince doğrayın. Zeytinyağı ve tereyağında, yumuşayana kadar yaklaşık 8-10 dakika soteleyin. Fazla suyunu çektirin ve soğumaya bırakın.

Dinlenen hamuru tart kalıbına yayın. Tabanını çatalla birkaç yerinden delin.

Hamurun üzerine yağlı kağıt serip ağırlık koyarak 180°C fırında 10 dakika pişirin. Ağırlıkları kaldırıp 5 dakika daha pişirin.

Bir kapta yumurta, krema ve sütü çırpın. Tuz ve karabiber ekleyin.

Pırasayı ve rendelenmiş kaşarın yarısını önceden pişmiş hamurun üzerine yayın. Yumurta-karışımını dökün ve kalan kaşarı üzerine serpin.

180°C'de yaklaşık 30-35 dakika, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.

Fırından çıktıktan sonra 10-15 dakika dinlendirin ve dilimleyin. Afiyet olsun!

Püf noktası: Pırasanın suyunu iyice çektirmek kişin tabanının yumuşamasını önler. Daha yoğun bir lezzet için iç harca beyaz peynir veya lor da ekleyebilirsiniz.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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