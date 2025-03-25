Ramazan sofralarına lezzet katacak: Lahana sarması tarifi

MALZEMELER

1 adet orta boy beyaz lahana

2 su bardağı pirinç

1 adet büyük soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça (domates veya biber)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 yemek kaşığı limon suyu

1 su bardağı sıcak su

1/2 demet maydanoz (ince kıyılmış)

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

HAZIRLANIŞI

Lahananın sert kök kısmını bıçakla çıkarın. Büyük bir tencerede su kaynatın ve lahana yapraklarını tek tek sıcak suya koyarak 3-4 dakika yumuşatın. Süzgece alıp soğumaya bırakın.

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın, doğranmış soğanları ekleyip kavurun. Salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Yıkanmış pirinci ekleyin, baharatları ve tuzu ekleyerek 2-3 dakika daha kavurun. Maydanoz ve limon suyunu ekleyip ocaktan alın.

Yumuşayan lahana yapraklarını küçük parçalara ayırın. Kalın damarlı kısımları çıkarın. Yaprakların içine hazırladığınız iç harçtan koyup sıkı bir şekilde sarın.

Sarmaları tencereye sıkı sıkı dizin. Üzerine bir tabak kapatın ki açılmasın.

Bir kasede salçayı sıcak suyla açın, içine zeytinyağı ve tuz ekleyin. Sarmaların üzerine gezdirin.

Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte kaynamaya başlayana kadar pişirin. Kaynadıktan sonra altını kısıp yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Pişen sarmaları ılık veya soğuk olarak servis edebilirsiniz. Yanına yoğurt çok yakışır! Afiyet olsun!