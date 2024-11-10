Semizotu salatası tarifi: Şifa ve ferahlık bir arada...

Semizotu salatası, özellikle Türkiye’de ve Akdeniz mutfağında sıkça tüketilen hafif ve sağlıklı bir salatadır. Semizotu (Portulaca oleracea), yüzyıllardır farklı kültürlerde hem yemeklerde hem de tıbbi amaçlarla kullanılan besleyici bir bitkidir. Osmanlı mutfağında da kullanılan bu yeşillik, Anadolu’da köylü mutfağından saray mutfağına kadar geniş bir yelpazede tüketilmiştir. Günümüzde sevilerek tüketilen bu semizotu, ana yemekten salataya birçok tarifin ana malzemesi haline gelmiş durumda. İşte lezzet dolu o tarif...

Giriş Tarihi: 10.11.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 08:56

YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 1 demet semizotu (ayıklanmış ve iyice yıkanmış)
  • 2 adet orta boy domates (küp küp doğranmış)
  • 1 adet kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)
  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi veya limon suyu
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş, isteğe bağlı)
  • 1/2 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • Üzerine serpmek için beyaz peynir veya ceviz (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

  1. Semizotunu köklerinden ayırın, iyice yıkayın ve fazla suyunu süzün. Yapraklar büyükse, onları küçültmek için hafifçe doğrayabilirsiniz.
  2. Domatesleri küp küp doğrayın ve ince dilimlenmiş kırmızı soğanla birlikte semizotuna ekleyin.
  3. Küçük bir kasede zeytinyağı, nar ekşisi veya limon suyu, ezilmiş sarımsak (isteğe bağlı), tuz ve karabiberi karıştırarak sos hazırlayın.
  4. Hazırladığınız sosu semizotu, domates ve soğan karışımının üzerine döküp güzelce harmanlayın.
  5. İsteğe bağlı olarak üzerine beyaz peynir parçaları veya ceviz serpiştirerek sunum yapabilirsiniz.

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