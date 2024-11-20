Volovan Tarifi: Fransa’dan sofralarınızı enfes lezzet…

Fransa’dan sofralarınızı şenlendirecek olan enfes bir lezzet ile karşınızdayız. 15 dakikada pratik bir şekilde sofralarınızda yerini alacak olan bu tarif, tüketenlere adeta lezzet şöleni yaşatacak. Tarifte verilen iç harcı damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Tarifte verilen ölçüler 4 kişilik olacak şekilde yazılmıştır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 20.11.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 09:16

YAPILIŞI

Malzemeler:

Dokuz adet milföy yaprağı

İki adet ton balığı

Bir tutam dereotu

Bir tutam maydanoz

Bir adet küçük boy kırmızı biber

Bir adet küçük boy konserve mısır

Bir adet yumurta

Yapılışı:

Milföyü yapraklarının üçünü bir bardak yardımıyla kesin.

Geride kalan milföy yapraklarını da aynı boyutta yuvarlak halinde kesin.

Sonrasında ise daha da küçük olan bir ürünle halka şeklini verin.

Halka şeklindeki milföyleri daire şeklindeki milföylerin üzerine yerleştirin. (Halkalar iki kat olacak)

Halkaların aralarına ve en üst kısmına yumurta sarısını sütün.

Orta kısımlarına ise çatal yardımı ile delikler açın.

Önceden ısıtılmış olan 180 derecelik fırında 10 ila 15 dakika arası kontrollü bir şekilde pişirin.

Bir kap içerisine ton balığı, ince kıyılmış maydanoz, dereotu, mısır ve minik minik doğranmış olan kapya biberleri karıştırın.

En son aşamada ise, pişen volovanın içerisine hazırlamış olduğunuz harcı doldurun.

Volovanınız hazır!

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