Yoğurtlu Brüksel lahanası: Sağlıklı ve hafif bir tarif

Malzemeler;
1 kilogram Brüksel lahanası
1/4 su bardağı yoğurt
1/4 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı nar
2 adet ceviz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım elma
Brüksel lahanasını bölün ve bir tencerenin içerisine aktarın.
Tencerenin içerisine zeytinyağı, karabiber ve tuz ekletin ardından ocakta orta ateşte 15 dakika boyunca pişirin.
15 dakikanın sonunda Brüksel lahanasını bir kaba alıp soğuması için bekletin.
Bir kabın içerisine yoğurt, nar, elma parçaları ve cevizi ekleyerek karıştırın.
Ardından elde ettiğiniz karışımı Brüksel lahanasıyla karıştırarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!