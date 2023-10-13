Yoğurtlu Brüksel lahanası: Sağlıklı ve hafif bir tarif

Yoğurt; kalsiyum, protein ve probiyotik bakımından zengin bir besindir. Brüksel lahanası ise lif, vitamin ve mineral açısından zengin bir besin kaynağıdır. İkisinin bir araya gelerek ortaya çıkardığı bu sağlıklı tarif, tadıyla damaklarda şenlik oluşturuyor. Yoğurtlu Brüksel lahanası tarifi hafif olmasının yanı sıra hazırlaması da kolay bir lezzet. İşte tarifin detayları…

Giriş Tarihi: 13.10.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 12:58

YAPILIŞI

Malzemeler;

1 kilogram Brüksel lahanası

1/4 su bardağı yoğurt

1/4 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı nar

2 adet ceviz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım elma

Brüksel lahanasını bölün ve bir tencerenin içerisine aktarın.

Tencerenin içerisine zeytinyağı, karabiber ve tuz ekletin ardından ocakta orta ateşte 15 dakika boyunca pişirin.

15 dakikanın sonunda Brüksel lahanasını bir kaba alıp soğuması için bekletin.

Bir kabın içerisine yoğurt, nar, elma parçaları ve cevizi ekleyerek karıştırın.

Ardından elde ettiğiniz karışımı Brüksel lahanasıyla karıştırarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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