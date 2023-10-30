Yoğurtlu köfte tarifi: Farklı ve sağlıklı bir yiyecek seçeneği

Klasik köfte tarifi ve yoğurdun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu tarif adeta damak çatlatacak! Bir yiyen bir daha isteyecek ve lezzetine inanamayacak. Yoğurdun protein, kalsiyum ve probiyotik içeriği sayesinde menünüzde sağlıklı yiyecek seçeneği oluşturacak. İşte yoğurtlu köfte tarifi…

Giriş Tarihi: 30.10.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 12:55

YAPILIŞI

Malzemeler;

500 gram kıyma

1 adet soğan

1 adet yumurta

1 kase yoğurt

1/2 su bardağı galeta unu

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı;

İlk olarak bir kabın içerisine soğanı rendeleyin ardından içerisine kıyma, galeta unu, tuz ve karabiber ilave ederek yoğurun.

Elde ettiğiniz köfte harcını ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın ve yuvarlak olacak biçimde şekillendirin.

Ardından bir ızgara tavasına çok az miktarda yağ dökün ve tavanın her tarafına yağı dağıtıp köfteleri pişirin.

Afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA