Yoğurtlu köfte tarifi: Farklı ve sağlıklı bir yiyecek seçeneği

Malzemeler;

500 gram kıyma

1 adet soğan

1 adet yumurta

1 kase yoğurt

1/2 su bardağı galeta unu

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı;

İlk olarak bir kabın içerisine soğanı rendeleyin ardından içerisine kıyma, galeta unu, tuz ve karabiber ilave ederek yoğurun.

Elde ettiğiniz köfte harcını ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın ve yuvarlak olacak biçimde şekillendirin.

Ardından bir ızgara tavasına çok az miktarda yağ dökün ve tavanın her tarafına yağı dağıtıp köfteleri pişirin.

Afiyet olsun!