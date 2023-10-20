Yoğurtlu mercimek çorbası tarifi: Bir yiyen bir daha istiyor

Yoğurtlu mercimek çorbası, protein ve lif açısından oldukça zengin içeriğe sahip. Lezzetiyle damaklarda şenlik oluşturacak ve bir yiyen bir daha isteyecek. İşte tam kıvamında yoğurtlu mercimek çorbası tarifi…

Giriş Tarihi: 20.10.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 14:37

YAPILIŞI

Malzemeler;

1,5 su bardağı yoğurt

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet soğan

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karabiber

1/2 su bardağı ılık su

1/4 çay kaşığı pul biber

Üzeri için;

Sıvı yağ

Kuru nane

İlk olarak yeşil mercimeği yıkayın ve süzün.

Soğanı soyun ve ince olacak biçimde doğrayın.

Bir tencereye sıvı yağ ekleyin ve soğanı kavurun.

Soğanlar yumuşayınca içerisine mercimek, tuz, pul biber ve karabiberi ekleyin.

Ardından mercimekler suyunu çekene dek pişirin.

Mercimekler suyunu çekince ılık su ekleyin ve 10 dakika daha pişirin.

Bir kasede yoğurt, yumurtanın sarısı ve unu karıştırın.

İçerisine ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek karıştırın.

Ocağın altını kapatın ve ılıması için kenara alın.

Çorba ılıdığı zaman içerisine hazırladığınız yoğurtlu karşımı ekleyerek karıştırın.

Sıvı yağ ve kuru naneyi kızdırın ve servis esnasında çorbanın üzerine ilave edin.

Afiyet olsun!

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