Yoğurtlu tavuk güveç tarifi: Protein deposu bir öğün...
Tavuğun lezzeti ve sağlığının bir araya geldiği yoğurt, hem sağlıklı bir öğüne dönüşmesine yardımcı oluyor hem de lezzetli bir ana menünün vazgeçilmezlerinden biri haline geliyor. Yoğurtlu tavuk güveç, yanında haşlanmış sebzelerle bir araya geldiğinde oldukça doyurucu ve sağlıklı bir menü oluşturmanızı sağlıyor.
Giriş Tarihi: 11.10.2023 09:11Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 09:11
YAPILIŞI
Malzemeler:
500 gram tavuk göğsü, küp şeklinde doğranmış
2 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 büyük soğan, doğranmış
3 diş sarımsak, ezilmiş
1 tatlı kaşığı biber salçası
Yarım çay bardağı su
Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)
1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (üzeri için)
Hazırlık:
Tavukları tuz ve karabiber ile marine edin, bir kenarda bekletin.
Sıvı yağı geniş bir tavada ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.
Tavukları ekleyip her tarafını kahverengi olana kadar kızartın.
Sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar soteleyin.
Biber salçasını ekleyip karıştırın.
Yoğurdu ekleyip güzelce çırpın. Yavaşça tavuğun üzerine dökün ve karıştırın.
Su ekleyip karıştırın. Karışım kaynayana kadar arada bir karıştırarak pişirin.
Tuz ve karabiber ekleyip damak zevkinize göre ayarlayın.
Pişirme:
Tavuk karışımını güveç kaplarına veya fırın kabına paylaştırın.
Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).