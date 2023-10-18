Yoğurtlu ve peynirli ıspanak tarifi: Lezzetine inanamayacaksınız...
Hem vitamin hem mineral yönünden oldukça zengin olan bir tarif, yoğurtlu ıspanak rulo. Üstelik istediğiniz gibi zenginleştirme de sağlayabilen bu seçenek, hem kahvaltı sofralarında hem de ana yemek menülerinde lezetli bir çeşitlilik sunuyor. İşte yemeye doyamayacağınız o tarif...
Giriş Tarihi: 18.10.2023 10:32Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 10:32
YAPILIŞI
Malzemeler:
2 su bardağı yoğurt
Yarım kilogram ıspanak
1 su bardağı beyaz peynir (rendelenmiş)
2 diş sarımsak (isteğe bağlı)
Yarım limonun suyu
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz ve karabiber (damak zevkine göre)
Taze maydanoz (isteğe bağlı)
Yarım su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)
Yarım çay bardağı nar taneleri (isteğe bağlı)
Yapılışı
Ispanakları iyice yıkayın ve ince doğrayın.
Bir tavada zeytinyağını ısıtın.
Ispanakları tavaya ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte soteleyin.
İsteğe bağlı olarak sarımsakları ekleyebilirsiniz.
Yoğurdu bir kaba alın.
Ispanakları ekleyip iyice karıştırın.
Limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyerek tekrar karıştırın.
Beyaz Peynir Eklenmesi:
Rendelenmiş beyaz peyniri yoğurtlu karışıma ekleyin.
İsteğe bağlı olarak taze maydanozu ve ceviz içini ekleyebilirsiniz.
Üzerine nar taneleri serpiştirerek ve taze maydanoz ile süsleyerek servis edebilirsiniz.