Yulaflı Tiramisu: Sağlıklı ve Lezzetli

Tiramisu tadında yulaf lapası, hem sağlıklı hem de tatlı krizlerini bastıran harika bir alternatif! Hem hafif hem de doyurucu olan bu tat, klasik tiramisunun leziz ve pratik bir versiyonu olarak sofralarınıza renk katacak. Yulaf, muz ve kahve birleşimiyle, hem besleyici hem de nefis bir tat elde ediyorsunuz. Kremasıyla da bir o kadar yumuşak ve lezzetli. Hem kahvaltı hem de tatlı niyetine rahatlıkla tüketebileceğiniz bu tarif, sağlıklı atıştırmalık arayanlar için mükemmel bir seçenek. Şimdi hep birlikte bu nefis tarifi keşfetmeye ne dersiniz?

Giriş Tarihi: 31.01.2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 09:00

YAPILIŞI

MALZEMELER

2 Muz

1 su bardağı yulaf ( rondo yardımı ile inceltebilirsiniz)

1 su bardağı yulaf sütü veya dilediğiniz bir süt çeşidi

yarım su bardağı kahve

2 yemek kaşığı hurma özü veya dilediğiniz bir tatlandırıcı

KREMASI :

100 gr labne (7 yemek kaşığı)

2 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI :

İlk olarak, alt tabanı hazırlamak için muzları ezin ve kalan malzemeleri üzerine ekleyerek iyice karıştırın. Karışımı buzdolabında 20 dakika kadar bekletin. Bu sırada kremayı hazırlamak için gerekli malzemeleri bir araya getirip karıştırın. Soğuyan tabanın üzerine kremayı dikkatlice sürün. Son olarak, tiramisunun son dokunuşu olarak üzerine kakaoyu serpin ve dilediğiniz şekilde süsleyin. Afiyet olsun!

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