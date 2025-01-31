Yulaflı Tiramisu: Sağlıklı ve Lezzetli

MALZEMELER

2 Muz

1 su bardağı yulaf ( rondo yardımı ile inceltebilirsiniz)

1 su bardağı yulaf sütü veya dilediğiniz bir süt çeşidi

yarım su bardağı kahve

2 yemek kaşığı hurma özü veya dilediğiniz bir tatlandırıcı

KREMASI :

100 gr labne (7 yemek kaşığı)

2 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI :

İlk olarak, alt tabanı hazırlamak için muzları ezin ve kalan malzemeleri üzerine ekleyerek iyice karıştırın. Karışımı buzdolabında 20 dakika kadar bekletin. Bu sırada kremayı hazırlamak için gerekli malzemeleri bir araya getirip karıştırın. Soğuyan tabanın üzerine kremayı dikkatlice sürün. Son olarak, tiramisunun son dokunuşu olarak üzerine kakaoyu serpin ve dilediğiniz şekilde süsleyin. Afiyet olsun!