5 dakikada hazırlanıyor! En pratik makarna salatası tarifi

MALZEMELER

1 paket (500 g) kısa makarna (burgu, dirsek veya düdük)

1 su bardağı süzme yoğurt (veya koyu kıvamlı yoğurt)

3-4 yemek kaşığı mayonez

1 diş sarımsak (ezilmiş, isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

İç malzemeler (isteğe göre):

1 su bardağı haşlanmış mısır

5-6 adet kornişon turşu (küp doğranmış)

1 adet havuç (rendelenmiş veya haşlanmış)

Dereotu (ince kıyılmış)

2-3 dal taze soğan

1 küçük kırmızı kapya biber (küp doğranmış)

Haşlanmış bezelye (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Makarnayı bol tuzlu suda paketin üzerindeki süreye göre haşlayın.

Süzüp soğuk sudan geçirin ve tamamen soğumasını bekleyin.

Bir kasede yoğurt, mayonez, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırın.

Soğuyan makarnayı, mısır, turşu, havuç, dereotu, taze soğan ve diğer eklemek istediğiniz malzemelerle birlikte geniş bir kaba alın.

Hazırladığınız yoğurtlu sosu üzerine döküp iyice karıştırın.

Buzdolabında 30 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

Püf Noktaları

Daha yoğun kıvam için süzme yoğurt kullanın.

Yoğurdun kesilmemesi için makarnanın tamamen soğumuş olmasına dikkat edin.

Servisten önce üzerine biraz dereotu veya pul biber serpebilirsiniz. Afiyet olsun!