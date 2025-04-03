Acılı ezme tarifi: Gerçek tadına varacaksınız...

Herkesin bayılarak yediği acılı ezmeyi dışarıda yemek yerine evde yapmaya ne dersiniz? Restoranlarda yediğiniz ezmelerin lezzetsiz ve yapay olduğunu düşünüyorsanız, bu tarif tam size göre! Gerçek malzemelerle, katkısız ve nefis bir acılı ezme yapmak işte bu kadar kolay!
Giriş Tarihi: 03.04.2025 08:54Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 08:54
YAPILIŞI
Malzemeler:
3 adet domates
1 adet kuru soğan
1 adet yeşil biber
1 adet kapya biber
1 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası (acı tercih edilebilir)
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı isot (Urfa biberi)
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı nar ekşisi
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limonun suyu
Yapılışı:
Domatesleri soyup küçük küpler halinde doğrayın.
Soğanı, yeşil biberi, kapya biberi, maydanozu ve sarımsağı çok ince doğrayın veya rondodan geçirin.
Doğranmış malzemeleri bir kaba alın ve üzerine domates salçası, biber salçası, baharatlar, tuz, nar ekşisi, zeytinyağı ve limon suyunu ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice karıştırarak harmanlayın.
Acılı ezmeyi 10-15 dakika dinlendirip, üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirerek servis edin.