Asla dağılmıyor, tam kıvamında oluyor: İşte hakiki mercimek köftesinin gizli sırrı!

MALZEMELER

Ana Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı köftelik ince bulgur

3 su bardağı su (mercimeği haşlamak için)

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

Sosu ve Baharatlar:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon (olmazsa olmazı!)

2-3 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)

Yarım limonun suyu

Yeşillikler:

5-6 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

HAZIRLANIŞI

1. Mercimek ve Bulguru Demleme

Kırmızı mercimeği yıkayıp tencereye alın. Üzerine 3 su bardağı suyu ekleyip mercimekler iyice yumuşayıp suyunu çekene kadar haşlayın.

Suyunu hafifçe çeken (hafif sulu kalması bulgurun şişmesini sağlar) sıcak mercimeğin üzerine ince bulguru ekleyin.

Tencereyi ocaktan alın, karıştırın ve kapağını kapatıp bulgurlar kabarana kadar yaklaşık 15-20 dakika demlenmeye bırakın.

2. Soğanlı Harcı Hazırlama

Kuru soğanı yemeklik minik minik doğrayın.

Bir tavada zeytinyağını ısıtıp soğanları pembeleşene kadar kavurun.

Üzerine domates ve biber salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar 2-3 dakika daha kavurun ve ocağı kapatın.

3. Yoğurma ve Birleştirme

Demlenen mercimek ve bulgur karışımını geniş bir yoğurma kabına alın.

Sıcak soğanlı salçalı harcı üzerine dökün.

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, limon suyu ve nar ekşisini ekleyin.

Karışım el yakmayacak sıcaklığa geldiğinde, tüm malzemeler özleşene kadar 5-10 dakika güzelce yoğurun.

4. Yeşillikleri Ekleme ve Şekil Verme

İnce kıyılmış taze soğan ve maydanozu ekleyin. Yeşilliklerin ezilip kararmaması için bu aşamada çok fazla ezmeden hafifçe karıştırarak harca yedirin.

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizle sıkarak klasik köfte şeklini verin.

Marul veya kivircik yaprakları serilmiş servis tabağına dizin.

&NBSP;PÜF NOKTASI: Mercimek köftesinin tam kıvamında olması için bulguru eklediğinizde tencerede çok az su kalmış olmalı. Eğer harcınız yoğururken kuru gelirse çok az sıcak su, ıslak gelirse bir miktar daha ince bulgur ekleyip dinlendirebilirsiniz.