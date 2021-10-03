Beşamel sos tarifi: Beşamel sos nasıl yapılır?

Fırın yemekleri dediğimizde o yemeklere en çok yakışan şeylerden biri beşamel sostur. Beşamel sos hem malzemeleri hem de yapılışı ile aslında oldukça kolaydır ve fırın yemeklerine çok ayrı bir tat katar. Beşamel sos yapılışı ile birden çok çeşidi olan bir sos çeşididir. Günümüzde bazı tariflerde beşamel sos yapımından kaçınılır çünkü çoğu kişiye bu tarif zor gelmektedir. Beşamel sos nasıl hazırlanır diye baktığımızda aslında aramalarda karşımıza birden çok tarif çıkar ve tarifler içinde kayboluruz. Her yemekte olduğu gibi beşamel sos yapılışında da bazı dikkat edilmesi gereken ipuçları bulunmaktadır ve aslında beşamel sos tarifine asıl lezzetini veren bu ipuçlarıdır. Fırın yemeklerine farklı bir hava katmak için kullanılan beşamel sos nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 03.10.2021 12:54 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 12:54
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 1,5 yemek kaşığı un
  • 1,5 su bardağı süt (oda sıcaklığında)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

AŞÇININ NOTU

Muskat rendesi kullanmak beşamel sosunuza ayrı bir lezzet katabilir. Çay kaşığının ucu ile ekleyerek deneyebilirsiniz.

YAPILIŞI

Birden çok fırın yemeğinde kullanılabilecek olan beşamel sosun yapılışında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Beşamel sos yapılışı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar gözden kaçarsa yaptığınız sos topaklanabilir ve aslında fırın yemeğinizi güzelleştirmek yerine bozmuş olursunuz. Beşamel sos tarifi aslında geçmişten beri mutfağımızda olan bir tariftir ve yapımı kolay olsa bile çok tercih edilmez. Fırın yemeklerinizde denediğinizde çok memnun kalacağınız bu lezzeti bir de bizim tarifimiz ile deneyiniz.

  • Oda sıcaklığında olan tereyağı ve sıvı yağı küçük bir tencereye alarak eritin. Tereyağı çabuk yanabilir bir yağ olduğu için yanmamasına özellikle dikkat edilmelidir.
  • Tereyağı eridikten sonra unu yavaş yavaş eklemelisiniz. Sürekli karıştırarak unu eklerseniz hem unu yakmamış hem de kavrulmayı kolaylaştırmış olursunuz.
  • Ununuzu iyice kokusu çıkana kadar kavurun. Beşamel sosun en önemli noktalarından biri unu iyi kavurmaktır. İyi kavrulmamış un topaklanmaya sebep olur.
  • İyice kavurduğunuz unun üstüne sürekli karıştırarak 1,5 su bardağı sütü yavaş yavaş ilave edelim.
  • Sütü eklerken sürekli ve hızlıca karıştırırsanız topaklanmayı önlemiş olursunuz.
  • Koyulaşıp kaynamaya başlayan sosunuzun içine tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırarak kaynatmaya devam etmelisiniz.
  • Karıştırarak 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp beraber kullanmak istediğiniz yemeğin üzerine döküp fırında üstü kızarana kadar pişirmelisiniz.

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