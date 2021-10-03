Beşamel sos tarifi: Beşamel sos nasıl yapılır?

Birden çok fırın yemeğinde kullanılabilecek olan beşamel sosun yapılışında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Beşamel sos yapılışı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar gözden kaçarsa yaptığınız sos topaklanabilir ve aslında fırın yemeğinizi güzelleştirmek yerine bozmuş olursunuz. Beşamel sos tarifi aslında geçmişten beri mutfağımızda olan bir tariftir ve yapımı kolay olsa bile çok tercih edilmez. Fırın yemeklerinizde denediğinizde çok memnun kalacağınız bu lezzeti bir de bizim tarifimiz ile deneyiniz.