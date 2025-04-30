Beyaz peynirli roka salatası tarifi: Hem lezzeti hem sağlığıyla müthiş...

📝 MALZEMELER (2 KİŞİLİK):

1 avuç roka yaprağı (yıkanmış, sapları ayıklanmış)

(yıkanmış, sapları ayıklanmış) 10-12 adet cherry domates (ikiye kesilmiş)

(ikiye kesilmiş) 100 gr beyaz peynir (küçük küpler halinde doğranmış)

(küçük küpler halinde doğranmış) Yarım su bardağı nar taneleri

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı limon suyu (isteğe bağlı)

(isteğe bağlı) Tuz (az miktarda)

Taze çekilmiş karabiber (isteğe bağlı)

👩‍🍳 HAZIRLIK:

Rokaları geniş bir kaseye alın. Üzerine cherry domatesleri, doğranmış beyaz peyniri ve nar tanelerini ekleyin. Küçük bir kasede zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırarak sosu hazırlayın. Sosu salatanın üzerine gezdirin. Nazikçe karıştırın, peynirin çok dağılmamasına dikkat edin. Dilerseniz üzerine birkaç ceviz ya da kavrulmuş susam da serpebilirsiniz.

🥗 SERVİS ÖNERİSİ:

Soğuk olarak servis edilir. Et ya da tavuk yemeklerinin yanında çok iyi gider. Ayrıca tek başına hafif bir öğle yemeği olarak da tercih edilebilir.