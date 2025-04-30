Beyaz peynirli roka salatası tarifi: Hem lezzeti hem sağlığıyla müthiş...
Beyaz peynirin tuzlu lezzeti, narın tatlı ekşiliğiyle buluştu; roka ve cherry domatesin tazeliğiyle adeta damağınızda bir lezzet patlaması yaratıyor! Hem hafif, hem besleyici, hem de Instagram’a layık görüntüsüyle bu salata, sofranızın yeni gözdesi olmaya aday. Diyette olanlar, formunu korumak isteyenler ya da sadece nefis bir tat arayanlar için tam bir kurtarıcı tarif geliyor!
Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:09Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:09
YAPILIŞI
📝 MALZEMELER (2 KİŞİLİK):
1 avuç roka yaprağı (yıkanmış, sapları ayıklanmış)
10-12 adet cherry domates (ikiye kesilmiş)
100 gr beyaz peynir (küçük küpler halinde doğranmış)
Yarım su bardağı nar taneleri
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı limon suyu (isteğe bağlı)
Tuz (az miktarda)
Taze çekilmiş karabiber (isteğe bağlı)
👩🍳 HAZIRLIK:
Rokaları geniş bir kaseye alın.
Üzerine cherry domatesleri, doğranmış beyaz peyniri ve nar tanelerini ekleyin.
Küçük bir kasede zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırarak sosu hazırlayın.
Sosu salatanın üzerine gezdirin.
Nazikçe karıştırın, peynirin çok dağılmamasına dikkat edin.
Dilerseniz üzerine birkaç ceviz ya da kavrulmuş susam da serpebilirsiniz.
🥗 SERVİS ÖNERİSİ:
Soğuk olarak servis edilir. Et ya da tavuk yemeklerinin yanında çok iyi gider. Ayrıca tek başına hafif bir öğle yemeği olarak da tercih edilebilir.