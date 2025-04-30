Beyaz peynirli roka salatası tarifi: Hem lezzeti hem sağlığıyla müthiş...

Beyaz peynirin tuzlu lezzeti, narın tatlı ekşiliğiyle buluştu; roka ve cherry domatesin tazeliğiyle adeta damağınızda bir lezzet patlaması yaratıyor! Hem hafif, hem besleyici, hem de Instagram’a layık görüntüsüyle bu salata, sofranızın yeni gözdesi olmaya aday. Diyette olanlar, formunu korumak isteyenler ya da sadece nefis bir tat arayanlar için tam bir kurtarıcı tarif geliyor!

Giriş Tarihi: 30.04.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:09

YAPILIŞI

📝 MALZEMELER (2 KİŞİLİK):

  • 1 avuç roka yaprağı (yıkanmış, sapları ayıklanmış)
  • 10-12 adet cherry domates (ikiye kesilmiş)
  • 100 gr beyaz peynir (küçük küpler halinde doğranmış)
  • Yarım su bardağı nar taneleri
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
  • 1 çay kaşığı limon suyu (isteğe bağlı)
  • Tuz (az miktarda)
  • Taze çekilmiş karabiber (isteğe bağlı)

👩‍🍳 HAZIRLIK:

  1. Rokaları geniş bir kaseye alın.
  2. Üzerine cherry domatesleri, doğranmış beyaz peyniri ve nar tanelerini ekleyin.
  3. Küçük bir kasede zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırarak sosu hazırlayın.
  4. Sosu salatanın üzerine gezdirin.
  5. Nazikçe karıştırın, peynirin çok dağılmamasına dikkat edin.
  6. Dilerseniz üzerine birkaç ceviz ya da kavrulmuş susam da serpebilirsiniz.

🥗 SERVİS ÖNERİSİ:

Soğuk olarak servis edilir. Et ya da tavuk yemeklerinin yanında çok iyi gider. Ayrıca tek başına hafif bir öğle yemeği olarak da tercih edilebilir.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?