Bir de böyle deneyin! Patatesli yumurta salatası tarifi

MALZEMELER

4 adet orta boy patates (haşlanmış)

3 adet yumurta (katı haşlanmış)

5-6 adet kornişon turşu (küp doğranmış)

3-4 dal taze soğan (ince kıyılmış)

Çeyrek demet taze maydanoz veya dereotu (ince kıyılmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı pul biber veya toz kırmızı biber

HAZIRLANIŞI

Haşlanmış patateslerin kabuklarını soyup lokmalık küpler halinde doğrayın. Katı haşlanmış yumurtaları da benzer boyutlarda küp şeklinde kesin.

Geniş bir karıştırma kabına doğranmış patatesleri, yumurtaları, küp doğranmış kornişon turşuları, taze soğanı ve kıyılmış maydanozu (veya dereotunu) alın.

Ayrı bir küçük kasede zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve pul biberi iyice çırpın.

Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin. Yumurtalar ve patatesler dağılmayacak şekilde nazikçe karıştırarak servis tabağına veya kaseye alın.

PÜF NOKTALARI

Patateslerin haşlandıktan sonra tamamen soğumasını beklerseniz doğrarken dağılmazlar ve kıvamı çok daha düzgün olur.

Yoğurtlu veya mayonezli bir versiyon tercih etmek isterseniz, zeytinyağı yerine 2 yemek kaşığı süzme yoğurt ve 1 yemek kaşığı mayonez karışımı da kullanabilirsiniz.