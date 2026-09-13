Roza Yemek Tarifleri Salata ve Mezeler Bir de böyle deneyin! Patatesli yumurta salatası tarifi

Bir de böyle deneyin! Patatesli yumurta salatası tarifi

Patates ve yumurtanın muhteşem uyumuna kornişon turşunun ferahlatıcı dokunuşunu ekleyerek hazırlanan bu tarif, klasik lezzetleri sevenlerin vazgeçilmezi olmaya aday. Doğru haşlama derecesi ve özel sos dengesiyle hazırlanan bu nefis salata, hem pratikliği hem de lezzetiyle sofralarda fark yaratıyor. İşte kıvamı dağılmayan, lezzeti tam yerinde ev yapımı turşulu patatesli yumurta salatası tarifi...

Giriş Tarihi: 13.09.2026 10:13

YAPILIŞI

MALZEMELER

4 adet orta boy patates (haşlanmış)

3 adet yumurta (katı haşlanmış)

5-6 adet kornişon turşu (küp doğranmış)

3-4 dal taze soğan (ince kıyılmış)

Çeyrek demet taze maydanoz veya dereotu (ince kıyılmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı pul biber veya toz kırmızı biber

HAZIRLANIŞI

Haşlanmış patateslerin kabuklarını soyup lokmalık küpler halinde doğrayın. Katı haşlanmış yumurtaları da benzer boyutlarda küp şeklinde kesin.

Geniş bir karıştırma kabına doğranmış patatesleri, yumurtaları, küp doğranmış kornişon turşuları, taze soğanı ve kıyılmış maydanozu (veya dereotunu) alın.

Ayrı bir küçük kasede zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve pul biberi iyice çırpın.

Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin. Yumurtalar ve patatesler dağılmayacak şekilde nazikçe karıştırarak servis tabağına veya kaseye alın.

PÜF NOKTALARI

Patateslerin haşlandıktan sonra tamamen soğumasını beklerseniz doğrarken dağılmazlar ve kıvamı çok daha düzgün olur.

Yoğurtlu veya mayonezli bir versiyon tercih etmek isterseniz, zeytinyağı yerine 2 yemek kaşığı süzme yoğurt ve 1 yemek kaşığı mayonez karışımı da kullanabilirsiniz.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

İftar için farklı bir şehir arayanlara! Denizli’nin dillere destan yemekleri

Sahurun kurtarıcısı: Şipşak hazırlanan yumurta kapama tarifi!

Enfes lezzetiyle "akşam ziyafeti" menüsü!

Evde tam kıvamında ramazan pidesi tarifi

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA