Bol zeytinli, cevizli ve turşulu efsane meze: Snejanka tarifi!

Malzemeleri Doğrayın: Çekirdeklerini çıkardığınız siyah zeytinleri ince ince doğrayın. Ardından salatalık turşularını da küçük küpler halinde (brunoise) minik minik doğrayın. Dereotunu incecik, ceviz içlerini ise dişe gelecek şekilde irice kıyın.

Yoğurdu Hazırlayın: Geniş bir karıştırma kabına süzme yoğurdu ve normal yoğurdu alın. Pürüzsüz ve homojen bir kıvam elde edene kadar güzelce çırpın.