Bol zeytinli, cevizli ve turşulu efsane meze: Snejanka tarifi!

Bulgaristan mutfağının ferahlatıcı lezzetlerinden biri olan Snejanka, zeytin ve süzme yoğurdun muhteşem uyumunu sofralarınıza taşıyor. Özellikle sıcak günlerde veya şık davet masalarında meze olarak sıkça tercih edilen bu nefis tarif, yapımının kolaylığıyla da kalbinizi fethedecek. Sadece 10 dakikada şipşak hazırlayabileceğiniz bu pratik lezzetle sevdiklerinizi kendinize hayran bırakmaya hazır olun!

Giriş Tarihi: 12.06.2026 10:34

YAPILIŞI

Hazırlama Süresi: 10 Dakika | Pişirme Süresi: Yok | Porsiyon: 4 Kişilik | Kalori: 230 kcal (1 Porsiyon)

📝 Malzemeler

Yoğurtlu Baz İçin:

  • 5 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1 yemek kaşığı (silme) normal yoğurt (Süzme yoğurdun kıvamını açmak için)
  • 3 diş sarımsak

İç Malzemeleri:

  • 3 adet büyük boy salatalık turşusu
  • 20 adet küçük boy siyah zeytin (Çekirdekleri çıkarılmış)
  • 1 avuç taze dereotu
  • 5 adet ceviz içi

Üzerini Süslemek İçin:

  • 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 2 adet siyah zeytin
  • 1-2 dal taze dereotu

👨‍🍳 Adım Adım Yapılışı

  1. Malzemeleri Doğrayın: Çekirdeklerini çıkardığınız siyah zeytinleri ince ince doğrayın. Ardından salatalık turşularını da küçük küpler halinde (brunoise) minik minik doğrayın. Dereotunu incecik, ceviz içlerini ise dişe gelecek şekilde irice kıyın.

  2. Yoğurdu Hazırlayın: Geniş bir karıştırma kabına süzme yoğurdu ve normal yoğurdu alın. Pürüzsüz ve homojen bir kıvam elde edene kadar güzelce çırpın.

  3. Tatları Buluşturun: Ezilmiş 3 diş sarımsağı, doğradığınız turşu ve zeytinleri, kıyılmış dereotunu ve cevizleri yoğurtlu karışımın içerisine ekleyin. Tüm malzemeler birbiriyle iyice özdeşleşene kadar karıştırın.

  4. Servis Edin: Hazırladığınız mezeyi servis tabağına alın. Üzerinde sızma zeytinyağını gezdirin; ayırdığınız bütün zeytinler ve dereotu dalları ile süsleyerek sofranıza renk katın.

Aşçının Püf Noktaları:

  • Zeytin Boyutu: Eğer iri boy zeytin kullanacaksanız, doğranmış haliyle yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar kullanmanız yeterli olacaktır (Küçük boy zeytinlerde bu ölçü 20 adede denk geliyor).
  • Turşu Seçimi: Büyük boy salatalık turşusu yerine kornişon turşu kullanmayı tercih ederseniz, tarife 8 adet kornişon turşu eklemeniz ölçüyü tam tutturmanızı sağlayacaktır.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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