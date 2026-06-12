Bol zeytinli, cevizli ve turşulu efsane meze: Snejanka tarifi!

Hazırlama Süresi: 10 Dakika | Pişirme Süresi: Yok | Porsiyon: 4 Kişilik | Kalori: 230 kcal (1 Porsiyon)
Yoğurtlu Baz İçin:
İç Malzemeleri:
Üzerini Süslemek İçin:
Malzemeleri Doğrayın: Çekirdeklerini çıkardığınız siyah zeytinleri ince ince doğrayın. Ardından salatalık turşularını da küçük küpler halinde (brunoise) minik minik doğrayın. Dereotunu incecik, ceviz içlerini ise dişe gelecek şekilde irice kıyın.
Yoğurdu Hazırlayın: Geniş bir karıştırma kabına süzme yoğurdu ve normal yoğurdu alın. Pürüzsüz ve homojen bir kıvam elde edene kadar güzelce çırpın.
Tatları Buluşturun: Ezilmiş 3 diş sarımsağı, doğradığınız turşu ve zeytinleri, kıyılmış dereotunu ve cevizleri yoğurtlu karışımın içerisine ekleyin. Tüm malzemeler birbiriyle iyice özdeşleşene kadar karıştırın.
Servis Edin: Hazırladığınız mezeyi servis tabağına alın. Üzerinde sızma zeytinyağını gezdirin; ayırdığınız bütün zeytinler ve dereotu dalları ile süsleyerek sofranıza renk katın.
Aşçının Püf Noktaları: