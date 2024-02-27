Börülce salatası tarifi: Hem doyurucu hem ferah...
Doyurucu ve sağlıklı bir menü isteyenler için en lezzetli seçeneklerden biri olarak börülce salatasını deneyebilirsiniz. Hem pratik hazırlanma süreci hem de sofrada farklı bir tarif arayanlar için ideal olması sayesinde kolayca hazırlanabilir. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 27.02.2024 09:01Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:01
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
150 kcal
MALZEMELER
250 gram haşlanmış börülce
1 büyük boy domates
1 büyük boy salatalık
1/2 demet taze soğan veya 1 küçük kuru soğan
1/2 demet maydanoz
2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 limonun suyu
Tuz
Karabiber (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Börülceleri iyice yıkayın ve uç kısımlarını kesin. Eğer kuru börülce kullanıyorsanız, önceden haşlayın ve soğumaya bırakın. Eğer taze börülce kullanıyorsanız, haşlamaya gerek yoktur.
Domatesi ve salatalığı küp şeklinde doğrayın. Taze soğanı ince ince doğrayın ya da kuru soğanı küçük küçük doğrayın. Maydanozu ince kıyın.
Bir salata kabına börülceyi, doğranmış domatesi, salatalığı, taze soğanı ve maydanozu ekleyin.
Üzerine zeytinyağı, limon suyu, tuz ve isteğe bağlı olarak karabiber ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
Salatayı servis tabağına alarak, üzerini isteğe bağlı olarak birkaç yaprak maydanoz ile süsleyebilirsiniz.