Brokoli salatası tarifi: Lezzet sağlığı bir arada bulacaksınız!
Sağlıklı seçenekler arasında lezzetli bir tarif bulmak, sandığınız kadar zorlu değil. Özellikle brokolinin sevilmeyen sebzeler arasında bulunduğuna dair tabuyu yıkmak için ihtiyacınız olan tek şey; bu tarif. İşte en lezzetli brokoli salatasının püf noktaları...
Giriş Tarihi: 11.01.2023 08:51Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 08:51
4-6 Kişilik
Ekonomik Tarif
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
5 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
112 kcal
MALZEMELER
500 gr brokoli
3 adet salatalık turşusu
1 konserve mısır 220 gr
2 adet közlenmiş kırmızı biber
1 adet rendelenmiş havuç
3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 adet limon suyu
YAPILIŞI
Öncelikle brokolinin sap kısımlarını keselim ve ayırarak buhar tenceresinin içerisine alalım. Ardından diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Bunun için közlenmiş biber ve salatalık turşusunu doğrayalım. Havucu rendeleyin.
Brokolilerimizi buhar tenceresine alalım ve içerisine sıcak su koyduğumuz ocaktaki tencerenin üzerine yerleştirerek kapağını kapatalım ve 5 dakika kadar buharda haşlayalım.
Haşlanan brokolileri küçük parçalara ayırarak derin bir kap içerisine alalım.
Üzerine konserve mısır, doğranmış salatalık turşusu, kırmızı biber, havuç, rendelenmiş sarımsak, tuz, limon suyu ve zeytinyağını alarak tüm malzemeler güzelce karışana kadar karıştıralım.
Salatamızı servis tabağına alarak servis edelim. Afiyet olsun!