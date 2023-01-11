Brokoli salatası tarifi: Lezzet sağlığı bir arada bulacaksınız!

Sağlıklı seçenekler arasında lezzetli bir tarif bulmak, sandığınız kadar zorlu değil. Özellikle brokolinin sevilmeyen sebzeler arasında bulunduğuna dair tabuyu yıkmak için ihtiyacınız olan tek şey; bu tarif. İşte en lezzetli brokoli salatasının püf noktaları...

Giriş Tarihi: 11.01.2023 08:51 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 08:51
  • 4-6 Kişilik
  • Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 5 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 112 kcal

MALZEMELER

  • 500 gr brokoli
  • 3 adet salatalık turşusu
  • 1 konserve mısır 220 gr
  • 2 adet közlenmiş kırmızı biber
  • 1 adet rendelenmiş havuç
  • 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet limon suyu

YAPILIŞI

  1. Öncelikle brokolinin sap kısımlarını keselim ve ayırarak buhar tenceresinin içerisine alalım. Ardından diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Bunun için közlenmiş biber ve salatalık turşusunu doğrayalım. Havucu rendeleyin.
  2. Brokolilerimizi buhar tenceresine alalım ve içerisine sıcak su koyduğumuz ocaktaki tencerenin üzerine yerleştirerek kapağını kapatalım ve 5 dakika kadar buharda haşlayalım.
  3. Haşlanan brokolileri küçük parçalara ayırarak derin bir kap içerisine alalım.
  4. Üzerine konserve mısır, doğranmış salatalık turşusu, kırmızı biber, havuç, rendelenmiş sarımsak, tuz, limon suyu ve zeytinyağını alarak tüm malzemeler güzelce karışana kadar karıştıralım.
  5. Salatamızı servis tabağına alarak servis edelim. Afiyet olsun!

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