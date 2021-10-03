Çiğ Köfte Tarifi - Evde Çiğ Köfte Nasıl Yapılır?

Çiğ Köfte tarifi nefis yemek tarifleri konusunda en çok araştırılan tariflerden birisidir. Genel olarak dışarıda tüketilse de evde yapmayı tercih eden birçok kişi bulunmaktadır. Tam kıvamında çiğ köfte yapmak için ise bazı püf noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Biz de en güzel, pratik ve kolay çiğ köfte tarifi yapılışını adım adım sizlere anlattık. Çiğ köfte nasıl yapılır sorusuna cevap bularak evde çiğ köfte tarifi yapılışını öğrenebilirsiniz. Damaklarınızda tat bırakacak etsiz çiğ köfte tarifi için kolları sıvadıysanız hemen başlayabilirsiniz. İşte, evde çiğ köfte tarifi yapılışı…

Giriş Tarihi: 03.10.2021 10:00 Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 10:00
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Pişirme: 30 dakika

MALZEMELER

Yarım kilo ince bulgur

4 yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı domates salçası

3 tatlı kaşığı tuz

2 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı toz biber

1 Demet Maydanoz

Yarım yemek kaşığı acı isot

2 tatlı kaşığı pul biber

AŞÇININ NOTU

Çiğ köfte tarifi yaparken bu püf noktaları mutlaka dikkat etmenizi öneririz. Bulgurunuzun içerisine çok fazla su koymamaya dikkat edin. Fazla su bulgurun şişmesine neden olacaktır ve istediğiniz lezzeti vermenizi engelleyecektir. Bulgur çok fazla kuru hale gelirse çok az miktarda su ekleyerek yumuşatabilirsiniz. Soğanlarınızı kesinlikle robot ya da blenderden geçirmeyiniz. Soğanların çiğ köfteye acı bir tat vermemesi için tahta üzerinde bıçakla kesmeniz gerekmektedir. Böylece soğanların suyu çok fazla çıkmayacaktır ve acı bir tat olmayacaktır.

YAPILIŞI

ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI

  • Çiğ köfte tarifi için ilk olarak çiğ köfte tepsinizi hazırlayın. Tepsinin içerisine bulguru ve salçayı ilave ettikten sonra güzelce yoğurmaya başlayın. Yumuşak bir kıvam elde edinceye kadar yoğurma işlemini sürdürünüz. Yoğururken azar azar su ekleyiniz.
  • Bulgurun içerisine çok fazla su koymamaya dikkat edin. Eğer bulgurun içerisinde çok fazla su olursa şişmesine neden olur ve istediğiniz lezzeti vermeyecektir.
  • Bulgurlarınız salça rengine döndükten sonra tuz, pul biber, maydanoz, sıvı yağ, isot ve biber salçasını da tepsinin içerisine ilave ederek yoğurmayı sürdürün.
  • Eğer bulgur kurursa az miktarda su ilave ederek yumuşamasını sağlayabilirsiniz. Yoğurmak sizi yoracağı için yavaş yavaş dinlenerek yoğurmanızı öneririz.
  • Bulgurlarınız iyice yumuşadıktan sonra ince doğranmış soğanları ve maydanozu ekleyin. Soğanlar kaybolana kadar yoğurun.
  • Soğanları robottan geçirmeyin. Acı bir tat vermesine neden olabilir. Soğanlarınızı ince ulu bir bıçakla tahta üzerinde doğrayın.
  • Soğanların suyu el ile kestiğinizde çok fazla çıkmayacaktır. Böylece acı bir tat oluşmasını engellemiş olacaksınız.
  • Soğanlar gözden tam olarak kayboluncaya kadar yoğurmaya devam edin. Bu aşamanın ardından çiğ köfteniz hazır hale gelecektir.
  • Avuç içinizle çiğ köfteleri küçük parçalar haline getirdikten sonra yanında soğuk ayran veya şalgam suyu ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun

ÇİĞ KÖFTE BESİN DEĞERLERİ

Porsiyon (Orta)

Karbonhidrat (g) 59.19

Protein (g) 20.35

Yağ (g) 3.70

Lif (g) 9.99

Kolesterol (mg) 39.00

Sodyum (mg) 120.39

Potasyum (mg) 581.86

Kalsiyum (mg) 51.22

Vitamin A (ui) 46.76

Vitamin C (mg) 74.35

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