Çiğ Köfte Tarifi - Evde Çiğ Köfte Nasıl Yapılır?

Yarım kilo ince bulgur
4 yemek kaşığı biber salçası
3 yemek kaşığı sıvı yağ
3 yemek kaşığı domates salçası
3 tatlı kaşığı tuz
2 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
2 tatlı kaşığı toz biber
1 Demet Maydanoz
Yarım yemek kaşığı acı isot
2 tatlı kaşığı pul biber
ÇİĞ KÖFTE YAPILIŞI
ÇİĞ KÖFTE BESİN DEĞERLERİ
Porsiyon (Orta)
Karbonhidrat (g) 59.19
Protein (g) 20.35
Yağ (g) 3.70
Lif (g) 9.99
Kolesterol (mg) 39.00
Sodyum (mg) 120.39
Potasyum (mg) 581.86
Kalsiyum (mg) 51.22
Vitamin A (ui) 46.76
Vitamin C (mg) 74.35