Çiğ Köfte Tarifi - Evde Çiğ Köfte Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Çiğ köfte tarifi yaparken bu püf noktaları mutlaka dikkat etmenizi öneririz. Bulgurunuzun içerisine çok fazla su koymamaya dikkat edin. Fazla su bulgurun şişmesine neden olacaktır ve istediğiniz lezzeti vermenizi engelleyecektir. Bulgur çok fazla kuru hale gelirse çok az miktarda su ekleyerek yumuşatabilirsiniz. Soğanlarınızı kesinlikle robot ya da blenderden geçirmeyiniz. Soğanların çiğ köfteye acı bir tat vermemesi için tahta üzerinde bıçakla kesmeniz gerekmektedir. Böylece soğanların suyu çok fazla çıkmayacaktır ve acı bir tat olmayacaktır.