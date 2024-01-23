Diyetteyken kısırdan vazgeçemeyenlere: Kinoa kısır tarifi

Kırmızı kinoa yıkayın ve üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyerek kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ardından ocağın altını kapatın ve kapağı kapalı şekilde 10 dakika demlenmeye bırakın.

Nar ekşisi, zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biberi bir kasede karıştırarak sosu hazırlayın.

Kinoa haşlandıktan ve dinlendikten sonra geniş bir kaseye alın. Üzerine hazırladığınız sosu ekleyip karıştırın.

İnce doğranmış yeşillikleri (maydanoz, taze soğan, taze nane vb.), rendelenmiş salatalığı, küp doğranmış domatesi, ince doğranmış yeşil ve kırmızı biberleri, doğranmış marulları, nar tanelerini ve isteğe bağlı olarak tane ay çekirdeği veya ceviz içini ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Kinoa kısırını servis tabağına alın, üzerini isteğe bağlı olarak mısır ile süsleyebilirsiniz.