En lezzetli mercimek köftesi: Gören tarif defterine ekliyor

Mercimek köftesi, hem pratikliği hem de doyuruculuğuyla sofraların sevilen lezzetlerinden biri. Ama bu tarif bildiklerinizden çok başka. Kıvamı ve lezzetiyle bir kez deneyen herkesin favorisi haline gelen bu köfte, şimdiden tarif defterlerinin baş köşesine yerleşti. İşte adım adım uygulayabileceğiniz, nefis bir mercimek köftesi tarifi...

Giriş Tarihi: 14.04.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 10:45

YAPILIŞI

MALZEMELER:

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı su

1 su bardağından biraz eksik ince bulgur

1 adet büyük boy kuru soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı pul biber

Yarım limonun suyu

5-6 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

YAPILIŞI

İlk olarak kırmızı mercimeği yıkayıp 2 su bardağı suyla haşlamaya başlayın. Mercimek suyunu çekip yumuşadığında ocağın altını kapatın ve üzerine ince bulguru ekleyerek karıştırın. Tencerenin kapağını kapatıp karışımı 20 dakika kadar dinlendirin.

Bu sırada zeytinyağını tavaya alın ve ince doğradığınız kuru soğanı pembeleşene kadar kavurun. Ardından salçaları ekleyip birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.

Dinlenmiş olan mercimek-bulgur karışımına bu sosu ekleyerek iyice yoğurun. Baharatları ve tuzu da ilave etmeyi unutmayın. Karışım biraz soğuduktan sonra ince doğranmış taze soğan, maydanoz ve limon suyunu ekleyerek tekrar yoğurun.

Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle şekil verin. Marul yaprakları üzerinde servis ederek görsel bir şıklık da yakalayabilirsiniz. Afiyet olsun!

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