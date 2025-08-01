Gören tarifini soruyor: Pancar mezesi tarifi!

Sofraların yeni yıldızı bu pancar mezesiyle tanışmaya hazır olun. Ne yoğurtlu klasikler ne de sıradan salatalar... Bu tarif hem rengiyle büyülüyor hem de lezzetiyle akılları baştan alıyor. Üstelik içinde gizli bir lezzet bombası daha var! İlk kaşıkta herkesi şaşırtan bu meze, misafirlerinizin favorisi olacak.

Giriş Tarihi: 01.08.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 10:58

YAPILIŞI

Malzemeler:

Pancar Tabanı İçin:

  • 2 büyük haşlanmış pancar
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı)
  • Tuz

Üst Karışım (Yoğurtlu/Labneli Karışım):

  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt (veya labne peyniri)
  • 1 yemek kaşığı ince doğranmış salatalık turşusu
  • 1 yemek kaşığı ince doğranmış dereotu (veya maydanoz)
  • 1 tatlı kaşığı kapari (isteğe bağlı)
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı hardal (isteğe bağlı, lezzet katması için)
  • Tuz

Süsleme:

1-2 adet yeşil zeytin

HAZIRLANIŞI:

Haşlanmış pancarları küçük küpler şeklinde doğra veya rendele.

Ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, tuz ve nar ekşisini karıştır ve pancarlarla harmanla.

Servis tabağına yuvarlak şekilde yay.

Yoğurdu (veya labneyi) salatalık turşusu, kapari, ince doğranmış dereotu, zeytinyağı ve hardalla karıştır.

Tuzunu ekle.

Hazırladığın karışımı pancarların ortasına koy.

Son olarak zeytinyağını tabak kenarlarına gezdirerek servis et.

💡 İpucu: Mezeyi bir gece buzdolabında bekletirsen, tatlar daha güzel birbirine geçer. Aynı zamanda görsellik için üzerini yenilebilir çiçeklerle veya mikro filizlerle de süsleyebilirsin.

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