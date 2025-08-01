Gören tarifini soruyor: Pancar mezesi tarifi!

Malzemeler:
Pancar Tabanı İçin:
Üst Karışım (Yoğurtlu/Labneli Karışım):
Süsleme:
1-2 adet yeşil zeytin
HAZIRLANIŞI:
Haşlanmış pancarları küçük küpler şeklinde doğra veya rendele.
Ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, tuz ve nar ekşisini karıştır ve pancarlarla harmanla.
Servis tabağına yuvarlak şekilde yay.
Yoğurdu (veya labneyi) salatalık turşusu, kapari, ince doğranmış dereotu, zeytinyağı ve hardalla karıştır.
Tuzunu ekle.
Hazırladığın karışımı pancarların ortasına koy.
Son olarak zeytinyağını tabak kenarlarına gezdirerek servis et.
💡 İpucu: Mezeyi bir gece buzdolabında bekletirsen, tatlar daha güzel birbirine geçer. Aynı zamanda görsellik için üzerini yenilebilir çiçeklerle veya mikro filizlerle de süsleyebilirsin.