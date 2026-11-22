MALZEMELER
2 su bardağı ince köftelik bulgur
1,5 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 adet kuru soğan
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
Tuz
4-5 dal taze soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım demet taze nane
1 adet salatalık
İsteğe bağlı marul ve kornişon turşu
YAPILIŞI
İnce bulguru geniş bir kaba alın. Üzerine sıcak suyu ekleyip kapağını kapatın. Yaklaşık 10-15 dakika şişmesini bekleyin.
Kuru soğanı küçük küçük doğrayın. Tavada zeytinyağını ısıtıp soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.
Domates ve biber salçasını ekleyerek birkaç dakika kavurmaya devam edin.
Hazırladığınız salçalı karışımı şişen bulgura ilave edin. Baharatları ve tuzu ekleyerek iyice karıştırın.
Limon suyu ve nar ekşisini ekleyin.
Taze soğan, maydanoz, nane ve salatalığı ince ince doğrayın.
Bulgur tamamen soğuduktan sonra yeşillikleri ilave edin ve bütün malzemeleri güzelce harmanlayın.
Servis tabağına alarak marul yaprakları ve limon dilimleriyle süsleyin.
Kısırın püf noktaları
Bulguru fazla sıcak suyla ıslatmayın; aksi halde lapa olabilir.
Salçayı önceden kavurmak kısıra daha yoğun bir aroma verir.
Yeşillikleri bulgur soğuduktan sonra ekleyin.
Nar ekşisi ve limon suyunu damak tadınıza göre ayarlayın.
Yeşillikleri çok önceden doğramayın; tazeliklerini kaybedebilirler.
Kısırı servis etmeden önce 10-15 dakika dinlendirin. Afiyet olsun!